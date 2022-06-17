Їх краще не купувати. Названо найшкідливіші сорти хліба

Незважаючи на те, що в продуктовому магазині можна знайти багато корисного хліба, існує безліч ультра-оброблених булочних виробів, які можуть привести до збільшення ваги.
Про це розповіли експерти у виданні Eat this, not That.
У рафінованому, ультраобробленому хлібі мало клітковини, багато простих вуглеводів. Також він може містити доданий цукор, а ще в нього додають рослинні олії і консерванти!
Якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я, вам варто знати, які буханки хліба не варто купувати, через те, що в них занадто багато оброблених вуглеводів. Це з часом привести до запальних реакцій.
На першому місці по шкідливості стоїть - білий пшеничний хліб з рафінованої муки. Він складається з рафінованих вуглеводів, які при регулярному вживанні викликають сильне запалення і шкідливі для здоров'я в цілому.
На другому місці - солодкий хліб з корицею. Краще взагалі виключити споживання такого продукту, бо в ньому величезна кількість доданого цукру.
Цікаво, що цільнозерновий хліб виготовляється з подрібнених, але не просіяних зерен, в тому числі в готовий продукт потрапляє й оболонка зерна, в якій містяться корисні для нашого організму речовини — вітаміни В і Е, а також клітковина.
Однак, незважаючи на користь, дієтологи рекомендують з обережністю вживати цільнозерновий хліб. Він є складним і грубим для перетравлення продуктом і не показаний людям зі слабкою травною системою, через те, що може привести до ускладнення хвороб.
Самим дієтичним хлібом можна назвати житній. Він низькокалорійний (165 ккал) і містить в три рази більше клітковини, ніж пшеничний. Він краще засвоюється організмом і благотворно впливає на процес прискорення обміну речовин і засвоєння найцінніших мікроелементів.
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