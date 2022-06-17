Їх краще не купувати. Названо найшкідливіші сорти хліба

Який хліб найшкідливіший

У рафінованому, ультраобробленому хлібі мало клітковини, багато простих вуглеводів. Також він може містити доданий цукор, а ще в нього додають рослинні олії і консерванти!

Якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я, вам варто знати, які буханки хліба не варто купувати, через те, що в них занадто багато оброблених вуглеводів. Це з часом привести до запальних реакцій.

На першому місці по шкідливості стоїть - білий пшеничний хліб з рафінованої муки. Він складається з рафінованих вуглеводів, які при регулярному вживанні викликають сильне запалення і шкідливі для здоров'я в цілому.

На другому місці - солодкий хліб з корицею. Краще взагалі виключити споживання такого продукту, бо в ньому величезна кількість доданого цукру.

Цікаво, що цільнозерновий хліб виготовляється з подрібнених, але не просіяних зерен, в тому числі в готовий продукт потрапляє й оболонка зерна, в якій містяться корисні для нашого організму речовини — вітаміни В і Е, а також клітковина.

Однак, незважаючи на користь, дієтологи рекомендують з обережністю вживати цільнозерновий хліб. Він є складним і грубим для перетравлення продуктом і не показаний людям зі слабкою травною системою, через те, що може привести до ускладнення хвороб.

То який же хліб їсти?

Самим дієтичним хлібом можна назвати житній. Він низькокалорійний (165 ккал) і містить в три рази більше клітковини, ніж пшеничний. Він краще засвоюється організмом і благотворно впливає на процес прискорення обміну речовин і засвоєння найцінніших мікроелементів.