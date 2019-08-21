Лучше, чем в Нью-Йорке: Киев попал в престижный рейтинг

Киев попал в рейтинг лучших городов благодаря дружелюбной молодежи
Киев обогнал Нью-Йорк, Рим и Берлин в рейтинге самых дружелюбных городов мира, составленного популярным туристическим порталом Big 7 Travel на основе 1,5 млн отзывов путешественников.
Высокую оценку от туристов со всего мира получили азиатские города, а также несколько американских. А первое место в рейтинге получил канадский город Ванкувер.
"Ванкувер занимает первое место, благодаря его чрезвычайно дружелюбным жителям. В городе есть удивительное мультикультурное сообщество, которое объединяется, чтобы посетители всегда чувствовали себя как дома. Местные жители быстро предлагают помощь туристам, а атмосфера окружения делает общение в Ванкувере простым", - пишет издание.
Ванкувер (фото: instagram.com/dailyviewvancouver)
Вторую и третью строчки в топ-50 самых дружелюбных городов заняли Куала-Лумпур (Малайзия) и Брюгге (Бельгия) соответственно.
А вот Киев занял 45-ю позицию.
"Вы не думали, что Киев один из самых дружелюбных городов в мире? Но он там (в рейтинге - ред.). Люди могут не сразу стать вашим лучшим другом здесь, но молодое поколение особенно тепло приветствует иностранцев", - пишут авторы рейтинга.
Киев (фото: instagram.com/kyivpage)
Полный список самых дружелюбных городов мира выглядит таким образом:
При составлении рейтинга авторы ориентировались на такие пункты:
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