Лучше, чем в Нью-Йорке: Киев попал в престижный рейтинг

Киев обогнал Нью-Йорк в рейтинге дружелюбных городов (фото: РБК-Украина)

Киев попал в рейтинг лучших городов благодаря дружелюбной молодежи

Киев обогнал Нью-Йорк, Рим и Берлин в рейтинге самых дружелюбных городов мира, составленного популярным туристическим порталом Big 7 Travel на основе 1,5 млн отзывов путешественников.

Высокую оценку от туристов со всего мира получили азиатские города, а также несколько американских. А первое место в рейтинге получил канадский город Ванкувер.

"Ванкувер занимает первое место, благодаря его чрезвычайно дружелюбным жителям. В городе есть удивительное мультикультурное сообщество, которое объединяется, чтобы посетители всегда чувствовали себя как дома. Местные жители быстро предлагают помощь туристам, а атмосфера окружения делает общение в Ванкувере простым", - пишет издание.

Ванкувер (фото: instagram.com/dailyviewvancouver)

Вторую и третью строчки в топ-50 самых дружелюбных городов заняли Куала-Лумпур (Малайзия) и Брюгге (Бельгия) соответственно.

А вот Киев занял 45-ю позицию.

"Вы не думали, что Киев один из самых дружелюбных городов в мире? Но он там (в рейтинге - ред.). Люди могут не сразу стать вашим лучшим другом здесь, но молодое поколение особенно тепло приветствует иностранцев", - пишут авторы рейтинга.

Киев (фото: instagram.com/kyivpage)

Полный список самых дружелюбных городов мира выглядит таким образом:

Ванкувер, Канада Куала-Лумпур, Малайзия Брюгге, Бельгия Тайбэй, Тайвань Гамбург, Германия Дублин, Ирландия Крайстчерч, Новая Зеландия Нэшвилл, США Сан-Паулу, Бразилия Глазго, Шотландия Чиангмай, Таиланд Санта-Доминго, Доминиканская Республика Абу-Даби, ОАЭ Кейптаун, Южная Африка Афины, Греция Аделаида, Австралия Корк, Ирландия Маскат, Оман Хьюстон, США Сиемреап, Камбоджа Найроби, Кения Копенгаген, Дания Мехико, Мексика Сингапур, Сингапур Стокгольм, Швеция Лилонгве, Малави Богота, Колумбия Токио, Япония Лиссабон, Португалия Амстердам, Нидерланды Будапешт, Венгрия Манчестер, Англия Чарльстон, США Монреаль, Канада Джайпур, Индия Москва, Россия Пуэрто-Вальярта, Мексика Гуанчжоу, Китай Женева, Швейцария Лондон, Англия Сидней, Австралия Мадрид, Испания Гонолулу, Гавайи Коломбо, Шри-Ланка Киев, Украина Хошимин, Вьетнам Нью-Йорк, США Берлин, Германия Касабланка, Марокко Рим, Италия

При составлении рейтинга авторы ориентировались на такие пункты:

насколько легко ориентироваться в городе;

помогали ли прохожие найти дорогу туристу;

как быстро вы находили общий язык с местными в барах / ресторанах.

Ранее украинцам рассказали, как не купить поддельные дешевые авиабилеты на самолеты МАУ, Wizz Air и других компаний