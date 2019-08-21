Краще, ніж у Нью-Йорку: Київ потрапив у престижний рейтинг

Київ обігнав Нью-Йорк в рейтингу дружніх міст (фото: РБК-Україна)

Київ потрапив у рейтинг кращих міст завдяки доброзичливій молоді

Київ обігнав Нью-Йорк, Рим і Берлін в рейтингу найбільш дружніх міст світу, складеного популярним туристичним порталом Big 7 Travel на основі 1,5 млн відгуків мандрівників.

Високу оцінку від туристів зі всього світу отримали азіатські міста, а також кілька американських. А перше місце в рейтингу отримало канадське місто Ванкувер.

"Ванкувер займає перше місце, завдяки його надзвичайно дружелюбним жителям. В місті є дивовижне мультикультурне середовище, яке об'єднується, щоб відвідувачі відчували себе як вдома. Місцеві жителі швидко пропонують допомогу туристам, а атмосфера оточення робить спілкування у Ванкувері простим", - пише видання.

Ванкувер (фото: instagram.com/dailyviewvancouver)

Другу і третю сходинки у топ-50 найбільш дружніх міст зайняли Куала-Лумпур (Малайзія) і Брюгге (Бельгія) відповідно.

А ось Київ зайняв 45-ю позицію.

"Ви не думали, що Київ одне з найбільш дружніх міст у світі? Але він там (у рейтингу - ред.). Люди не можуть одразу стати вашим кращим другом тут, але молоде покоління особливо тепло вітає іноземців", - пишуть автори рейтингу.

Київ (фото: instagram.com/kyivpage)

Повний список найгостинніших міст світу виглядає таким чином:

Ванкувер, Канада Куала-Лумпур, Малайзія Брюгге, Бельгія Тайбей, Тайвань Гамбург, Німеччина Дублін, Ірландія Крайстчерч, Нова Зеландія Нашвілл, США Сан-Паулу, Бразилія Глазго, Шотландія Чіангмай, Таїланд Санта-Домінго, Домініканська Республіка Абу-Дабі, ОАЕ Кейптаун, Південна Африка Афіни, Греція Аделаїда, Австралія Корк, Ірландія Маскат, Оман Г'юстон, США Сиемреап, Камбоджа Найробі, Кенія Копенгаген, Данія Мехіко, Мексика Сінгапур, Сінгапур Стокгольм, Швеція Лілонгве, Малаві Богота, Колумбія Токіо, Японія Лісабон, Португалія Амстердам, Нідерланди Будапешт, Угорщина Манчестер, Англія Чарльстон, США Монреаль, Канада Джайпур, Індія Москва, Росія Пуерто-Вальярта, Мексика Гуанчжоу, Китай Женева, Швейцарія Лондон, Англія Сідней, Австралія Мадрид, Іспанія Гонолулу, Гаваї Коломбо, Шрі-Ланка Київ, Україна Хошимін, В'єтнам Нью-Йорк, США Берлін, Німеччина Касабланка, Марокко Рим, Італія

При складанні рейтингу автори орієнтувалися на такі пункти:

наскільки легко орієнтуватися в місті;

чи допомагали перехожі знайти дорогу туристу;

як швидко ви знаходили спільну мову з місцевими в барах / ресторанах.

Раніше українцям розповіли, як не купити підроблені дешеві рейси на літаки МАУ, Wizz Air та інших компаній