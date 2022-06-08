Лучшая привычка на завтрак, которая продлит вашу жизнь

Как пишет EatThis, полный пропуск завтрака является одним из худших способов начать свой день, когда дело касается вашего здоровья.

Установлено, что пропуск этого утреннего приема пищи замедляет метаболизм, приводит к увеличению веса, негативно влияет на вашу иммунную систему и даже приводит к повышению уровня стресса.

Поэтому не стоит заменять полноценный завтрак чашкой кофе или вообще его пропускать.

Какая же лучшая привычка для завтрака?

Завтрак - должен вместить как можно больше питательных веществ, насколько это возможно. Именно таких правил придерживается большинство опрошенных долгожителей - жителей "голубых зон" - регионов, в которых гораздо большее количество людей, живущих значительно дольше среднестатистического срока.

Так, одной из основных ценностей, общих для долгожителей "голубых зон", является практика есть самую большую еду утром, а самую маленькую - днем и вечером.

Обычно долгожители едят много цельного зерна, овощей, фруктов и бобов, что дает им заряд белка, клетчатки и антиоксидантов в утренние часы.

Что на завтрак едят долгожители

В мире насчитывается (официально) шесть "голубых зон".

Как говорят исследователи жители острова Окинава (Япония) на завтрак любят суп

В провинции Ольястра (Сардиния, Италия) часто завтракают простой едой. Это х

Лома-Линда (Калифорния, США) на завтрак любят есть

Икария (Греция) утром едят

А жители полуострова Никоя (Коста-Рика) предпочитают смесь бобов и риса, которые обычно подают с кукурузными лепешками и кофе.