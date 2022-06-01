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Врачи назвали самое полезное мясо в мире: оно еще и самое дешевое

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Среда 01 июня 2022 10:58
Врачи назвали самое полезное мясо в мире: оно еще и самое дешевое Фото: Врачи назвали самое полезное мясо в мире (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи назвали самое полезное мясо в мире, которое также является самым распространенным. Его потребляют миллиарды людей на планете.

Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Медик считает, что самым полезным и употребляемым мясом в мире является курятина. За последние годы она обошла свинину по популярности.

"На данный момент в мире насчитывается более 23 миллиардов кур, что в несколько раз больше, чем глобальное население", - рассказывает медик.

По словам врача, курица не только полезная, а еще дешевая и вкусная.

"Сравнивая красное мясо, такое как свинина, говядина и баранина, курица - это мясо с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и низкокалорийное", - говорит доктор Гарсиа.

Чем так полезна курица

По словам медика, белковая доля в курице составляет 20%, что является высококачественным источником белка. Оно содержит незаменимые аминокислоты и легко усваивается организмом.

Жирность курицы всего 5%. При этом куриный жир - это преимущественно ненасыщенные жирные кислоты, которые полезны для организма.

Кроме того, курица является отличным источником минералов, таких как фосфор, железо, медь и цинк, и содержит много витаминов, таких как B12, B6, A, D, K, C и E.

"Для людей, которые заботятся о здоровье, курица намного лучше другого красного мяса", - подытожила эксперт.

Отметим, что в Украине курица также является самым дешевым мясом по сравнению с другими видами мясной продукции.

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