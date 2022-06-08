Найкраща звичка на сніданок, яка продовжить ваше життя

Як пише EatThis, повний пропуск сніданку є одним із найгірших способів почати свій день, коли справа стосується вашого здоров'я.

Встановлено, що пропуск цього ранкового прийому їжі уповільнює метаболізм, призводить до збільшення ваги, негативно впливає на вашу імунну систему і навіть призводить до підвищення рівня стресу.

Тож не варто замінювати повноцінний сніданок чашкою кави чи взагалі його пропускати.

Яка ж найкраща звичка для сніданку?

Сніданок - має вмістити якомога більше поживних речовин, наскільки це можливо. Саме таких правил дотримується більшість опитаних довгожителів - мешканців "блакитних зон" - регіонів, в яких набагато більша кількість людей, що живуть значно довше за середньостатистичний термін.

Так, однією з основних цінностей, спільних для довгожителів "блакитних зон", є практика їсти найбільшу їжу вранці, а найменшу - вдень і ввечері.

Зазвичай довгожителі їдять багато цільного зерна, овочів, фруктів і бобів, що дає їм заряд білка, клітковини та антиоксидантів у ранкові години.

Що на сніданок їдять довгожителі

У світі налічується (офіційно) шість "блакитних зон".

Як кажуть дослідники, мешканці острова Окінава (Японія) на сніданок полюбляють суп

У провінції Ольястра (Сардинія, Італія) часто снідають простою їжею. Це х

Лома-Лінда (Каліфорнія, США) на сніданок полюбляють їсти

Ікарія (Греція) зранку їдять

А мешканці півострова Нікоя (Коста-Рика) віддають перевагу суміші бобів і рису, яку зазвичай подають з кукурудзяними коржами та кавою.