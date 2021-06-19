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В Ялте полностью затопило крокодиляриум: на свободе оказались 70 рептилий (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Ялте через наводнение смыло пляжи. Также полностью затопило местный крокодиляриум, часть животных эвакуировать не удалось.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Так, вырвавшиеся на свободу рептилии плавают в воде внутри помещения.

"Вода из Ялты уходит, но проблемы на этом не заканчиваются. В местном крокодиляриуме размыло все преграды и около 70 рептилий обрели желаемую свободу", — пишет под видео.

Как пишет Крым.Реалии, часть животных эвакуировать не удалось. Работники продолжают ловить животных и уверяют, что в результате потопа никто не погиб.

По словам директора Ялтинского крокодиляриума Виктора Жиленко, 90% животных успели эвакуировать в Алушту. В то же время часть осталась там, которые могут существовать в холодной воде.

"Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет", - говорит Жиленко.

Также на странице Ялтинского крокодиляриума заверили, что ситуация стабилизируется.

"Непростое занятие ловить крокодилов. Ялтинцы и гости Крыма не переживайте никто не сбежал! В целом, ситуация налаживается, город быстро восстанавливают после стихийного бедствия! Все хорошо!", - говорится в сообщении.

Фото: потоп в Ялте в крокодиляриуме (instagram.com/yalta_croco)

Ранее мы сообщали, что в затопленной Ялте заявили о возможную эвакуацию жителей.

Также Оккупанты сообщили о первом погибшем.

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наводнениеливеньЯлта