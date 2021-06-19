ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В затопленной Ялте заявили о возможной эвакуации жителей

Новина українською →
Ялта, Суббота 19 июня 2021 07:06
В затопленной Ялте заявили о возможной эвакуации жителей Фото: в Ялте готовятся к возможной эвакуации (facebook.com/pavlenkojp)
Автор: Артур Родивилов

"Глава" так называемой администрации оккупированной Ялты Янина Павленко сообщила, что обстановка в городе и в поселке Кореиз после потопа достаточно сложная. Не исключается эвакуация людей.

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

Сотрудники МЧС РФ и администрации оккупантов обходят дома, при этом вода из затопленных районов пока не уходит.

"Если потребуется - будем эвакуировать людей", - написала на странице в социальной сети Павленко.

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди.

Отметим, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная. Пострадали не менее восьми человек, в городе введен режим ЧС.

Как сообщало РБК-Украина, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Ялта
NEWS
Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба
Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами