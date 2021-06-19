В затопленной Ялте заявили о возможной эвакуации жителей

"Глава" так называемой администрации оккупированной Ялты Янина Павленко сообщила, что обстановка в городе и в поселке Кореиз после потопа достаточно сложная. Не исключается эвакуация людей.

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook .

Сотрудники МЧС РФ и администрации оккупантов обходят дома, при этом вода из затопленных районов пока не уходит.

"Если потребуется - будем эвакуировать людей", - написала на странице в социальной сети Павленко.