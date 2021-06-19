В Ялті повністю затопило крокодиляріум: на волі опинилися 70 рептилій (відео)

Так, рептилії, які вирвалися на свободу, плавають у воді всередині приміщення.

"Вода з Ялти йде, але проблеми на цьому не закінчуються. У місцевому крокодиляріумі розмило всі перепони й близько 70 рептилій знайшли бажану свободу", — пише під відео.

Як пише Крим.Реалії, частину тварин евакуювати не вдалося. Працівники продовжують ловити тварин і запевняють, що внаслідок потопу ніхто не загинув.

За словами директора Ялтинського крокодиляріума Віктора Жиленка, 90% тварин встигли евакуювати в Алушту. Водночас частина залишилась там, які можуть існувати в холодній воді.

"Затопило до самої стелі. У будівлю поки не можемо потрапити. Зверху залишилася невеликий прошарок повітря, сподіваємося, що все нормально. Загиблих тварин немає", - каже Жиленко.

Також на сторінці Ялтинського крокоділяріуму запевнили, що ситуація стабілізується.

"Непросте заняття ловити крокодилів. Ялтинці та гості Криму не переживайте ніхто не втік! В цілому, ситуація налагоджується, місто швидко відновлюють після стихійного лиха! Все добре!", - йдеться в повідомленні.

Фото: потоп в Ялті в крокодиляріумі (instagram.com/yalta_croco)