ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ялте полностью затопило крокодиляриум: на свободе оказались 70 рептилий (видео)

Новина українською →
Ялта, Суббота 19 июня 2021 19:43
В Ялте полностью затопило крокодиляриум: на свободе оказались 70 рептилий (видео) Коллаж РБК-Украина: в Ялте затопило крокодиляриум
Автор: Тетяна Самарук

В Ялте через наводнение смыло пляжи. Также полностью затопило местный крокодиляриум, часть животных эвакуировать не удалось.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Так, вырвавшиеся на свободу рептилии плавают в воде внутри помещения.

"Вода из Ялты уходит, но проблемы на этом не заканчиваются. В местном крокодиляриуме размыло все преграды и около 70 рептилий обрели желаемую свободу", — пишет под видео.

Как пишет Крым.Реалии, часть животных эвакуировать не удалось. Работники продолжают ловить животных и уверяют, что в результате потопа никто не погиб.

По словам директора Ялтинского крокодиляриума Виктора Жиленко, 90% животных успели эвакуировать в Алушту. В то же время часть осталась там, которые могут существовать в холодной воде.

"Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет", - говорит Жиленко.

Также на странице Ялтинского крокодиляриума заверили, что ситуация стабилизируется.

"Непростое занятие ловить крокодилов. Ялтинцы и гости Крыма не переживайте никто не сбежал! В целом, ситуация налаживается, город быстро восстанавливают после стихийного бедствия! Все хорошо!", - говорится в сообщении.

В Ялте полностью затопило крокодиляриум: на свободе оказались 70 рептилий (видео)Фото: потоп в Ялте в крокодиляриуме (instagram.com/yalta_croco)

Ранее мы сообщали, что в затопленной Ялте заявили о возможную эвакуацию жителей.

Также Оккупанты сообщили о первом погибшем.

Читайте РБК-Украина в Google News
наводнение ливень Ялта
LITE
Троицкая родительская суббота: что нельзя делать в этот день, приметы и традиции
Троицкая родительская суббота: что нельзя делать в этот день, приметы и традиции