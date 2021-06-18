Ялта ушла под воду: в городе настоящая катастрофа (видео)

Так, в городе остановили движение многих маршрутов общественного транспорта, подземные переходы затопило, частично отсутствуют электроснабжение и связь.

В видеообращении мэр Ялты Янина Павленко сказала, что было введено состояние чрезвычайной ситуации. Также она рассказала, что вышли из берегов две реки, проходящие через город.

"Полностью перекрыт въезд в город. Неконтролируемый поток воды просто сносит машины и людей. Слава богу, нет жертв", - заявила Павленко.

Как пишет Bigmir, власти города аварийно отключили 30 трансформаторных подстанций и воду. Отмечается, что без электричества осталось до 3 тыс. жителей.

Также сообщается о временном отключении водоснабжения во всем регионе. Кроме того, жителям рекомендуют запастись водой, но власти обещают организовать подвоз воды в цистернах.

Местные жители публикуют фото и видео, как подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины.

В комментариях пользователи пишут, что местные службы такси подняли тариф в два раза. Также горожан интересует, кто будет возмещать убытки.

Службы такси подняли цены в два раза. Куда идти, где искать поддержки?

Интересно, будут ли какие-то компенсации владельцам авто или только жилья?

Почему не приняли решение перенести экзамены? Дети с риском для жизни и здоровья шли, плыли. Сегодня босиком и мокрые на экзамен шли.

Фото: потоп в Ялте (facebook.сом/adminyalta)