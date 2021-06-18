Ялта пішла під воду: в місті справжня катастрофа (відео)

В окупованому Криму закрили Ялту. Курорт обмежили для відвідування через повінь, бо потоки води буквально зносять автомобілі та людей.
Відео потопу публікують у Twitter.
Так, у місті зупинили рух багатьох маршрутів громадського транспорту, підземні переходи затопило, частково відсутні електропостачання і зв'язок.
У відеозверненні мер Ялти Яніна Павленко сказала, що було введено стан надзвичайної ситуації. Також вона розповіла, що вийшли з берегів дві річки, що проходять через міста.
"Повністю перекрито в'їзд у місто. Неконтрольований потік води просто зносить машини та людей. Слава богу, немає жертв", – заявила Павленко.
Як пише Bigmir, влада міста аварійно відключила 30 трансформаторних підстанцій та воду. Зазначається, що без електрики залишилось до 3 тис. жителів.
Також повідомляється про тимчасове відключення водопостачання у всьому регіоні. Крім того, жителям рекомендують запастися водою, але влада обіцяє організувати підвезення води в цистернах.
Місцеві жителі публікують фото і відео, як підземні переходи затоплені по дах, на деяких вулицях води по пояс, сильні потоки води зносять припарковані машини.
У коментарях користувачі пишуть, що місцеві служби таксі підняли тариф у два рази. Також містян цікавить, хто буде відшкодовувати збитки.
Фото: потоп у Ялті (facebook.сom/adminyalta)
Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці Запорізької області внаслідок дощів утворився потоп.