Ялта пішла під воду: в місті справжня катастрофа (відео)

Так, у місті зупинили рух багатьох маршрутів громадського транспорту, підземні переходи затопило, частково відсутні електропостачання і зв'язок.

У відеозверненні мер Ялти Яніна Павленко сказала, що було введено стан надзвичайної ситуації. Також вона розповіла, що вийшли з берегів дві річки, що проходять через міста.

"Повністю перекрито в'їзд у місто. Неконтрольований потік води просто зносить машини та людей. Слава богу, немає жертв", – заявила Павленко.

Як пише Bigmir, влада міста аварійно відключила 30 трансформаторних підстанцій та воду. Зазначається, що без електрики залишилось до 3 тис. жителів.

Також повідомляється про тимчасове відключення водопостачання у всьому регіоні. Крім того, жителям рекомендують запастися водою, але влада обіцяє організувати підвезення води в цистернах.

Місцеві жителі публікують фото і відео, як підземні переходи затоплені по дах, на деяких вулицях води по пояс, сильні потоки води зносять припарковані машини.

У коментарях користувачі пишуть, що місцеві служби таксі підняли тариф у два рази. Також містян цікавить, хто буде відшкодовувати збитки.

Служби таксі підняли ціни у два рази. Куди йти де шукати підтримки?

Цікаво, чи будуть якісь компенсації власникам авто або тільки житла?

Чому не прийняли рішення перенести екзамени? Діти з ризиком для життя і здоров'я йшли, пливли. Сьогодні босоніж і мокрі на іспит йшли.

Фото: потоп у Ялті (facebook.сom/adminyalta)