Ложка цього суперфуду допоможе позбутися зморшок та знизить холестерин в організмі

Чим корисний мед

В кожній ложці цього продукту міститься велика кількість корисних для здоров’я рослинних сполук. Він багатий антиоксидантами, які, як доведено, допомагають знизити ризик певних проблем зі здоров’ям, таких як рак, інфекції та інші хронічні захворювання.

Кому не можна їсти мед

Мед варто виключити зі свого раціону тим людям, які мають ряд проблем зі здоров’ям. Зокрема, хворим на гастрит чи панкреатит, сечокам’яну хворобу, при астмі та алергії, сильній лихоманці та цукровому діабеті.

Також варто перевірити перед вживанням, чи немає у вас індивідуальної непереносимості продукту.