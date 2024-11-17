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Ложка цього суперфуду допоможе позбутися зморшок та знизить холестерин в організмі

Чим корисний мед для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мед є потужним суперпродукт, який варто мати у раціоні. Дослідники виявили, що мед може розгладити шкіру та знизити рівень холестерину в організмі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про головні переваги від вживання меду.

Чим корисний мед

В кожній ложці цього продукту міститься велика кількість корисних для здоров’я рослинних сполук. Він багатий антиоксидантами, які, як доведено, допомагають знизити ризик певних проблем зі здоров’ям, таких як рак, інфекції та інші хронічні захворювання.

Кому не можна їсти мед

Мед варто виключити зі свого раціону тим людям, які мають ряд проблем зі здоров’ям. Зокрема, хворим на гастрит чи панкреатит, сечокам’яну хворобу, при астмі та алергії, сильній лихоманці та цукровому діабеті.

Також варто перевірити перед вживанням, чи немає у вас індивідуальної непереносимості продукту.

Раніше ми повідомляли, чи можна їсти старий мед без шкоди для здоров'я.

Також ми писали, як швидко перевірити мед на підробку.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The Mirror і WebMD.

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