Ложка этого суперфуда поможет избавиться от морщин и снизит холестерин в организме

Чем полезен мед

В каждой ложке этого продукта содержится большое количество полезных для здоровья растительных соединений. Он богат антиоксидантами, которые, как доказано, помогают снизить риск определенных проблем со здоровьем, таких как рак, инфекции и другие хронические заболевания.

Кому нельзя есть мед

Мед следует исключить из своего рациона тем людям, у которых есть ряд проблем со здоровьем. В частности, больным гастритом или панкреатитом, мочекаменной болезнью, при астме и аллергии, сильной лихорадке и сахарном диабете.

Также следует проверить перед употреблением, нет ли у вас индивидуальной непереносимости продукта.