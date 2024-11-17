Ложка этого суперфуда поможет избавиться от морщин и снизит холестерин в организме

Мед является мощным суперпродуктом, который стоит иметь в рационе. Исследователи обнаружили, что мед может разгладить кожу и снизить уровень холестерина в организме.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о главных преимуществах от употребления меда.
В каждой ложке этого продукта содержится большое количество полезных для здоровья растительных соединений. Он богат антиоксидантами, которые, как доказано, помогают снизить риск определенных проблем со здоровьем, таких как рак, инфекции и другие хронические заболевания.
Мед следует исключить из своего рациона тем людям, у которых есть ряд проблем со здоровьем. В частности, больным гастритом или панкреатитом, мочекаменной болезнью, при астме и аллергии, сильной лихорадке и сахарном диабете.
Также следует проверить перед употреблением, нет ли у вас индивидуальной непереносимости продукта.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт The Mirror и WebMD.