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Ложка этого суперфуда поможет избавиться от морщин и снизит холестерин в организме

Чем полезен мед для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мед является мощным суперпродуктом, который стоит иметь в рационе. Исследователи обнаружили, что мед может разгладить кожу и снизить уровень холестерина в организме.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о главных преимуществах от употребления меда.

Чем полезен мед

В каждой ложке этого продукта содержится большое количество полезных для здоровья растительных соединений. Он богат антиоксидантами, которые, как доказано, помогают снизить риск определенных проблем со здоровьем, таких как рак, инфекции и другие хронические заболевания.

Кому нельзя есть мед

Мед следует исключить из своего рациона тем людям, у которых есть ряд проблем со здоровьем. В частности, больным гастритом или панкреатитом, мочекаменной болезнью, при астме и аллергии, сильной лихорадке и сахарном диабете.

Также следует проверить перед употреблением, нет ли у вас индивидуальной непереносимости продукта.

Ранее мы сообщали, можно ли есть старый мед без ущерба для здоровья.

Также мы писали, как быстро проверить мед на подделку.

При написании материала использовались следующие источники: сайт The Mirror и WebMD.

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