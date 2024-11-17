Ложка цього суперфуду допоможе позбутися зморшок та знизить холестерин в організмі
Мед є потужним суперпродукт, який варто мати у раціоні. Дослідники виявили, що мед може розгладити шкіру та знизити рівень холестерину в організмі.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про головні переваги від вживання меду.
Чим корисний мед
В кожній ложці цього продукту міститься велика кількість корисних для здоров’я рослинних сполук. Він багатий антиоксидантами, які, як доведено, допомагають знизити ризик певних проблем зі здоров’ям, таких як рак, інфекції та інші хронічні захворювання.
Ті, хто хоче оздоровити свою шкіру, також отримають певну користь від підвищення рівня антиоксидантів. Є ряд покращень на поверхневому рівні, які включають зменшення зморшок і пігментації, стимуляція виробництва колагену та зменшення запалення.
Мед у сирому вигляді також підтримує здоров’я шкіри, якщо у вас є прищі, рубці або суха шкіра. Але тим, хто має алергічну реакцію на пилок слід уникати нанесення меду на шкіру.
Продукт також знижує рівень холестерину ЛПНЩ (поганого).
Особливо в холодну пору мед завжди вважався засобом заспокоєння болю в горлі та полегшити кашель.
Хоча одна ложка не завдасть довгострокової шкоди, але важливо пам’ятати, що їсти мед потрібно в помірних кількостях. Мед є різновидом цукру, і його споживання може призвести до збільшення ваги та інших ускладнень.
Купити мед можна в більшості супермаркетів за розумною ціною. Продукт часто має тривалий термін зберігання через його унікальний біологічний склад.
Кому не можна їсти мед
Мед варто виключити зі свого раціону тим людям, які мають ряд проблем зі здоров’ям. Зокрема, хворим на гастрит чи панкреатит, сечокам’яну хворобу, при астмі та алергії, сильній лихоманці та цукровому діабеті.
Також варто перевірити перед вживанням, чи немає у вас індивідуальної непереносимості продукту.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The Mirror і WebMD.
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