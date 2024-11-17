Ложка этого суперфуда поможет избавиться от морщин и снизит холестерин в организме
Мед является мощным суперпродуктом, который стоит иметь в рационе. Исследователи обнаружили, что мед может разгладить кожу и снизить уровень холестерина в организме.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о главных преимуществах от употребления меда.
Чем полезен мед
В каждой ложке этого продукта содержится большое количество полезных для здоровья растительных соединений. Он богат антиоксидантами, которые, как доказано, помогают снизить риск определенных проблем со здоровьем, таких как рак, инфекции и другие хронические заболевания.
Те, кто хочет оздоровить свою кожу, также извлекут определенную пользу от повышения уровня антиоксидантов. Есть ряд улучшений на поверхностном уровне, включающих уменьшение морщин и пигментации, стимуляцию производства коллагена и уменьшение воспаления.
Мед в сыром виде также поддерживает здоровье кожи, если у вас есть прыщи, рубцы или сухая кожа. Но тем, кто имеет аллергическую реакцию на пыльцу следует избегать нанесения меда на кожу.
Продукт также снижает уровень холестерина ЛПНП (плохого).
Особенно в холодное время мед всегда считался средством успокоения боли в горле и облегчить кашель.
Хотя одна ложка не нанесет долгосрочного вреда, но важно помнить, что есть мед нужно в умеренных количествах. Мед является разновидностью сахара и его потребление может привести к увеличению веса и других осложнений.
Купить мед можно в большинстве супермаркетов по разумной цене. Продукт часто имеет длительный срок хранения из-за уникального биологического состава.
Кому нельзя есть мед
Мед следует исключить из своего рациона тем людям, у которых есть ряд проблем со здоровьем. В частности, больным гастритом или панкреатитом, мочекаменной болезнью, при астме и аллергии, сильной лихорадке и сахарном диабете.
Также следует проверить перед употреблением, нет ли у вас индивидуальной непереносимости продукта.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт The Mirror и WebMD.
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