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Ловлять за допомогою гіпнозу: нова схема шахрайства, спрямована на дітей

STYLERЖиття    28.11.2019 - 17:19
Ловлять за допомогою гіпнозу: нова схема шахрайства, спрямована на дітей
Аферисти придумали нову схему шахрайства (Колаж РБК-Україна)

Шахраї полюють на літніх людей і дітей

В Україні злочинці придумали нову схему шахрайства – вони полюють на дітей і застосовують до них техніку гіпнозу. Про такий випадок стало відомо в Дніпрі. Дві жінки загіпнотизували школярок і змусили їх винести з будинку дорогоцінні речі і всі заощадження. Деталі повідомили у виданні "Сьогодні".

До двох шестиклассниць, Тамари і Даріни, підійшли жінки ромської національності. Вони почали пильно вдивлятися в очі дівчаткам, торкнулися руки, а потім почали їх залякувати і вимагати гроші, щоб зняти порчу. Сам ритуал потім проводили у відлюдному місці.

"Зустрілися на галявині. Нам сказали, щоб ми загадали кілька бажань і дмухнули на яйце. Вона розбиває його і там ось з'являється то змійка, то черв'як, щось того роду. Вона нам сказала, що це порча. І щоб її зняти, їй потрібні всі наші матеріальні речі", - розповіла одна зі школярок.

Дівчатка побігли додому і винесли все цінне, що вміщається в кишені, а потім віддали все це шахрайкам. Коли прийшли в себе – побігли їх шукати.

"У нас був пароль з донькою. Пароль на випадок небезпеки – не спрацювало взагалі нічого", - розповів батько Тамари.

Дівчаткам пощастило – вони встигли сфотографувати шахрайок і поліції вдалося затримати злодійок. Відкрито кримінальне провадження та санкція статті передбачає обмеження волі строком до п'яти років.

Як пояснюють психологи, до дівчаток застосували гіпноз, який тисне на свідомість. Більш сприйнятливі до таких речей діти і пенсіонери.

"Маса подразників, перевантаження рецепторів, і мозок дає команду – перезавантажиться. І між цим йде таке явне або приховане навіювання. Або ж дається купюра меншої вартості, що обмінюється на більшу. Або ж людина неусвідомлено здає все, що у неї на руках є, лише б це припинилося", - пояснив психолог Максим Рєуцький.

Він додав, що уникнути впливу можливо і для цього не можна зосереджуватися на словах, які кажуть, на руках шахрая, потрібно відводити погляд і не дивитися в очі.

В поліції звернулися до батьків і порадили обговорити з дітьми такі ситуації і дати вказівки про те, як себе вести, а гроші і цінності зберігати у важкодоступних місцях для дітей.

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