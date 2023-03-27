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Ловите способ, как без труда открыть плотно закрытую банку

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Понедельник 27 марта 2023 16:53
Ловите способ, как без труда открыть плотно закрытую банку Как открыть стеклянную банку (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Слишком тугая крышка на банке может вывести из состояния равновесия, если вы долго не можете ее открыть. Но теперь мы откроем вам супер-способ, который позволит это сделать быстро и без усилий.

Эксперты в издании Sante Plus рассказали, как это сделать без помощи "открывалки".

Как открыть банку с помощью кипятка?

Один из самых популярных способов открыть крышку — это открыть ее силой. Все, что вам нужно, это тупой нож, вилка или другой твердый, но тонкий предмет под рукой. Осторожно поместите его в пространство между стеклом и крышкой, а затем поднимите, пока не услышите "шипение". Смотрите, не повредите банку, потому что ее нельзя будет использовать повторно.

Если вы хотите быть уверены, что не повредите банку при открытии, используйте кипяток. Это очень популярный способ разблокировки крышек. Поместите банку вверх дном в кастрюлю с горячей водой, подождите несколько минут, наконец, выньте ее, протрите. Она откроется за секунду!

Другие способы по открытию банки

Используйте деревянную ложку. Это одна из самых простых техник, держите банку одной рукой, а другой возьмите деревянную ложку. Постучите ею по дну завинчивающейся банки и краям крышки.

Используйте резиновые перчатки
Если ваши руки скользят на банке, вы можете использовать резиновые перчатки, чтобы открыть ее. Тогда сцепление будет намного сильнее, и вы сможете легко открыть банку с завинчивающейся крышкой.

Открытие с помощью скотча

Вам понадобится клейкая лента, чтобы открыть крышку таким образом. Отрежьте от рулона примерно 25 см скотча, приклейте один конец к крышке, а за другой возьмитесь рукой. Затем держите банку и слегка потяните. Крышка должна сразу открыться.

Кроме того, держите отличные способы пользоваться пультом с "севшими" батарейками.

Также читайте, какие приборы нельзя оставлять включенными надолго.

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