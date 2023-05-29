Головний одяг на літо 2023: має бути в гардеробі кожної модниці
Мода - мінлива дама, але і в ній є постійні речі. Такі, як от носити влітку жіночні, легкі, аристократичні, сексуальні сукні. Які ж моделі обрати в сезоні 2023, щоб потрапити в гарячі тренди?
Про це розповіла стилістка Ната Москаленко в Instagram.
З декором з обʼємних квітів
Якщо квіти, то тільки крупні. Локація такого аксесуару до сукні може бути на шиї, в зоні декольте чи на талії
З драпіруваннями
Сукні, багато задрапіровані тканиною дуже на часі в літньому сезоні 2023. Ви виглядатимете немов богиня у такому вбранні.
Напівпрозорі
Як щодо сексуальних напівпрозорих суконь, без яких не обходиться жоден світський вихід. Головне - не перегнути до несмаку і вульгарщини.
Сукні-бандо
Такі сукні ідельно підійдить тим дівчатам, які люблять демонструвати свої вигини або стрункі ноги.
В етно-стилі
Етно-сукні дуже популярні цього літа. Оберіть стилізацію під вишиванку і точно не прогадаєте.
В білизняному стилі з мереживом і без
Для любительниць полоскотати нерви чоловікам гарна новина: сукні-нічні сорочки повернулися і очолюють тренди.
З шнурівками та завʼязками
Сукні з такою деталізацією вигідно підкреслять вашу ніжність і жіночність.
З горловиною на одне плече
Асиметричні вирізи, які грайливо оголюють ваші плечі чи шию дуже доречні цього сезону.
Кроше
Дрібна в'язка гачком дуже актуальна цього сезону. Такі сукні виглядають дуже ніжно і жіночно.
Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko
Раніше про модний одяг влітку 2023 розповів дизайнер Андре Тан, показавши головні тренди сезону.
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