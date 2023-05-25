Дивіться і обирайте сукню на літо 2023: найкрутіші кольори і моделі
У літньому сезоні 2023 в тренді залишаються сукні в мінімалістичному стилі, актуальна довжина - максі, а з тканин слід вибирати натуральні - льон, тонку бавовну, муслін та інші.
Про те, як модно виглядати в сукні влітку, розповіла стилістка Яна Платонова в Instagram.
Які сукні вибрати для літнього гардеробу
За словами експертки, кардинальних змін з попереднім літнім сезоном нема. Тож можна сміливо доношувати улюблені торішні сукні.
Серед основних трендів можна виділити такі:⠀
- довжина максі
- мінімалізм
- сукні в білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними)
- кроше (дрібне плетіння гачком) та інші техніки
- прозорість
- етно-мотиви
- сукні-бандо
- різноманітні зав'язки
- сукні з вирізами
При виборі суконь для спекотного сезону важливо особливу увагу звертати на склад тканин. Вони мають "дихати", тому обирайте натуральні - льон, бавовну, віскозу та інші.
Дивіться фотопідбірку і обирайте улюблені варіанти суконь
Монокольори дуже актуальні цього сезону. Оберіть білий, чорний, яскравий червоний чи насичений синій.
Якщо любите в'язані сукні чи вишиті - сміливо купуйте такі варіанти. Головне - довжина максі і ненав'язливі візерунки. Із принтів - актуальні тваринні: леопардовий, зміїний та інші.
Якщо любите квіткові візерунки, пам'ятайте, що квіти мають бути дрібними.
Всі фото: instagram.com/styleguide.ua
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