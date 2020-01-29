ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лоукостер Wizz Air увів нову функцію для пасажирів: названа вартість

STYLERЖиття    29.01.2020 - 20:02
Лоукостер Wizz Air увів нову функцію для пасажирів: названа вартість
Wizz Air анонсувала нову послугу для пасажирів (Фото: flickr.com/Eugeni Reguill)

Авіакомпанія Wizz Air назвала вартість нової послуги для пасажирів

Wizz Air запровадила нову послугу для своїх пасажирів – автоматичну реєстрацію на рейс. Для того, щоб нею скористатися, потрібно її активувати на сайті авіакомпанії та система самостійно зареєструє пасажира. Автоматична реєстрація відбудеться за 50 годин до вильоту, але є нюанс – послуга буде платною.

Як повідомляє видання AviaNews, вартість автоматичної реєстрації – 1,5 євро за кожного пасажира. Додавати її потрібно на сайті вручну, при бронюванні квитка.

Проте самостійна реєстрація на рейс буде безкоштовною, як і раніше, і вона буде відкриватися за 30 днів до вильоту. Нею можуть скористатися на сайті ті пасажири, які при покупці квитка сплатили вибір місця.

Для всіх інших пасажирів самостійна реєстрація буде відкриватися на сайті авіакомпанії за 48 годин до вильоту. Варто нагадати, що реєстрація на рейс припиняється за 3 години до вильоту літака.

Після того, як пасажир вибере на сайті автоматичну реєстрацію, система зажадає номери телефонів при перельоті в межах Шенгенської зони. Також потрібно буде надати паспортні дані для перельоту між країнами Шенгенської зони та третіми країнами.

Точно такі ж дані потрібно вводити пасажирам авіакомпанії Wizz Air під час самостійної ручної реєстрації.

Як здати квиток на літак МАУ: детальна інструкція Ніяких поборів: у пологових будинках України заборонять брати гроші з породіль
Новини України Wizz Airлоукостуслугиавиакомпания
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся