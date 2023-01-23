UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Лондоні росіянці не захотіли продати обручку Cartier (відео)

Фото: Санкції проти росіян продовжують діяти (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Росіяни продовжують скаржитися на те, що їхні права обмежують закордоном. Вони справді не розуміють, чому так. Цього разу росіянка поскаржилася, що в Лондоні їй не захотіли продати обручку Cartier через її національність.

Відео з жінкою із РФ опублікували в одному з Telegram-каналів.

Деталі історії з росіянкою

У столиці Великобританії в магазині Harrods жінці не захотіли продавати обручку Cartier через те, що вона росіянка. Зазначимо, що прикраса коштує 14 тисяч фунтів.

"Я просто заї*алася, вчора мені не продали обручку, через те, що ми росіяни", - сказала вона на відео.

Потім вона додала, що в іншому магазині не пройшла транзакція, оскільки у банку Revolute стоїть обмеження на оплату 6 тисяч фунтів стерлінгів.

Також росіянка додала, що робитиме резиденство ОАЕ, "оскільки це просто неможливо бути без карти".

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

Читайте також, до яких країн Європи тепер не можуть потрапити росіяни.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мобілізація впливає на цивільну авіацію в Росії .

Читайте РБК-Україна в Google News
Лондонросіяни