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В Лондоне россиянке не захотели продать кольцо Cartier (видео)

Фото: Санкции против россиян продолжают действовать (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россияне продолжают жаловаться на то, что их права ущемляют заграницей. Они действительно не понимают, почему так. В этот раз россиянка пожаловалась, что в Лондоне ей не захотели продать кольцо Cartier из-за ее национальности.

Видео с женщиной из РФ опубликовали в одном из Telegram-каналов.

Детали истории с россиянкой

В столице Великобритании в магазине Harrods женщине не захотели продавать кольцо Cartier из-за того, что она россиянка. Отметим, что украшение стоит 14 тысяч фунтов.

"Я просто зае*алась, вчера мне не продали кольцо, так как мы русские", -сказала она на видео.

Потом она добавила, что в другом магазине не прошла транзакция, так как в банке Revolute стоит ограничение на оплату в 6 тысяч фунтов стерлингов.

Также россиянка добавила, что будет делать резиденство ОАЭ,"так как это просто невозможно быть без карты".

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

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Напомним, ранее мы писали, как мобилизация влияет на гражданскую авиацию в России.

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