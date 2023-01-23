В Лондоне россиянке не захотели продать кольцо Cartier (видео)

Детали истории с россиянкой

В столице Великобритании в магазине Harrods женщине не захотели продавать кольцо Cartier из-за того, что она россиянка. Отметим, что украшение стоит 14 тысяч фунтов.

"Я просто зае*алась, вчера мне не продали кольцо, так как мы русские", -сказала она на видео.

Потом она добавила, что в другом магазине не прошла транзакция, так как в банке Revolute стоит ограничение на оплату в 6 тысяч фунтов стерлингов.

Также россиянка добавила, что будет делать резиденство ОАЭ,"так как это просто невозможно быть без карты".

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.