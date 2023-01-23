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У Лондоні росіянці не захотіли продати обручку Cartier (відео)

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Лондон, Понеділок 23 січня 2023 07:23
У Лондоні росіянці не захотіли продати обручку Cartier (відео) Фото: Санкції проти росіян продовжують діяти (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Росіяни продовжують скаржитися на те, що їхні права обмежують закордоном. Вони справді не розуміють, чому так. Цього разу росіянка поскаржилася, що в Лондоні їй не захотіли продати обручку Cartier через її національність.

Відео з жінкою із РФ опублікували в одному з Telegram-каналів.

Деталі історії з росіянкою

У столиці Великобританії в магазині Harrods жінці не захотіли продавати обручку Cartier через те, що вона росіянка. Зазначимо, що прикраса коштує 14 тисяч фунтів.

"Я просто заї*алася, вчора мені не продали обручку, через те, що ми росіяни", - сказала вона на відео.

Потім вона додала, що в іншому магазині не пройшла транзакція, оскільки у банку Revolute стоїть обмеження на оплату 6 тисяч фунтів стерлінгів.

Також росіянка додала, що робитиме резиденство ОАЕ, "оскільки це просто неможливо бути без карти".

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

Читайте також, до яких країн Європи тепер не можуть потрапити росіяни.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мобілізація впливає на цивільну авіацію в Росії .

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