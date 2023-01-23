В Лондоне россиянке не захотели продать кольцо Cartier (видео)
Россияне продолжают жаловаться на то, что их права ущемляют заграницей. Они действительно не понимают, почему так. В этот раз россиянка пожаловалась, что в Лондоне ей не захотели продать кольцо Cartier из-за ее национальности.
Видео с женщиной из РФ опубликовали в одном из Telegram-каналов.
Детали истории с россиянкой
В столице Великобритании в магазине Harrods женщине не захотели продавать кольцо Cartier из-за того, что она россиянка. Отметим, что украшение стоит 14 тысяч фунтов.
"Я просто зае*алась, вчера мне не продали кольцо, так как мы русские", -сказала она на видео.
Потом она добавила, что в другом магазине не прошла транзакция, так как в банке Revolute стоит ограничение на оплату в 6 тысяч фунтов стерлингов.
Также россиянка добавила, что будет делать резиденство ОАЭ,"так как это просто невозможно быть без карты".
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
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