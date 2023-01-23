ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Лондоне россиянке не захотели продать кольцо Cartier (видео)

Новина українською →
Лондон, Понедельник 23 января 2023 07:23
В Лондоне россиянке не захотели продать кольцо Cartier (видео) Фото: Санкции против россиян продолжают действовать (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россияне продолжают жаловаться на то, что их права ущемляют заграницей. Они действительно не понимают, почему так. В этот раз россиянка пожаловалась, что в Лондоне ей не захотели продать кольцо Cartier из-за ее национальности.

Видео с женщиной из РФ опубликовали в одном из Telegram-каналов.

Детали истории с россиянкой

В столице Великобритании в магазине Harrods женщине не захотели продавать кольцо Cartier из-за того, что она россиянка. Отметим, что украшение стоит 14 тысяч фунтов.

"Я просто зае*алась, вчера мне не продали кольцо, так как мы русские", -сказала она на видео.

Потом она добавила, что в другом магазине не прошла транзакция, так как в банке Revolute стоит ограничение на оплату в 6 тысяч фунтов стерлингов.

Также россиянка добавила, что будет делать резиденство ОАЭ,"так как это просто невозможно быть без карты".

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Читайте также, в какие страны Европы теперь не могут попасть россияне.

Напомним, ранее мы писали, как мобилизация влияет на гражданскую авиацию в России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лондон росіяни