У Лондоні "пустили з молотка" українські картини: скільки грошей виручили (фото)

Метою аукціону від Christie's та Revival Foundation було зібрати кошти на допомогу постраждалим від війни українцям.

Гості з 15 країн світу приєдналися до благодійного аукціону, демонструючи, як мистецтво може об’єднувати людей.

Щоб підтримати цю подію, в благодійному аукціоні взяли участь ключові українські художники, серед яких Оксана Мась, Жанна Кадирова, Арсен Савадов, Назар Білик, Артем Волокітін, Ліна Кондес, Meshi/Kepler, Кирил Єльчиць та Володимир Козюк.

Зазначимо, що роботу "Ангели" Оксани Мась було продано за безпрецедентні 65 тисяч британських фунтів, а її арт-об’єкт з проєкту "Квантова молитва" "пішов з молотка" за 35 тисяч фунтів разом зі скрипкою українського скрипаля, військовослужбовця ЗСУ Мойсея Бондаренка.

Аукціон "Мистецтво рятує життя" (фото: Revival Foundation)

Цікаво, що благодійники Дональд та Йоганна Хоффмани, які й придбали скрипку, негайно повернули музичний інструмент Мойсею, заявивши, що на ній потрібно грати для українського народу та повернути її їм після завершення війни.

"З початку повномасштабної війни я плакав лише двічі: вперше, коли я віддавав найдорожче у своєму житті - свою скрипку - для продажу на благодійному аукціоні на підтримку моїх побратимів в українській армії, і вдруге, коли її було продано за значну суму і повернуто мені за годину Дональдом", - прокоментував Бондаренко.

Список лотів, які були представлені на благодійному Гала-аукціоні:

Оксана Мась, "Ангели" (продано за 65 тисяч фунтів)

Оксана Мась, "Квантова молитва. Червоний" (35 тисяч фунтів)

Жанна Кадирова, "Паляниця" (9300 фунтів)

Арсен Савадов, "Даная" (40 тисяч фунтів)

Назар Білик, "Виявлення" (11 тисяч фунтів)

Meshi/Kepler, "Вона захищена. Перші люди. Походження кохання" (7000 фунтів)

Артем Волокітін, "Натюрморт у кам'яній ніші 1 і 2" (диптих) (20 тисяч фунтів)

Ліна Кондес, "Мислитель", (30 тисяч фунтів)

Кирил Єльчиць, "Крізь темряву до світла", (7000 фунтів)

Володимир Козюк, "Синергія Усвідомлення", (11 тисяч фунтів)

Особливістю вечора стала спільна поява українського музиканта Євгена Хмари та українського шеф-кухаря Юрія Ковриженка, які продали з аукціону приватний концерт та авторську вечерю за 24 тисяч фунтів стерлінгів.

Аукціон "Мистецтво рятує життя" (фото: Revival Foundation)

Виручені від благодійного аукціону кошти будуть спрямовані на створення "Цілющого саду" - унікального інтерактивного арт-простору з ефектом занурення, який пропонуватиме арт-терапію дітям і дорослим у бомбосховищах України.

Окрім фінансування мистецьких просторів "Цілющого саду", кошти від аукціону підуть на закупівлі необхідного обладнання для бомбосховищ, медикаментів та їжі.

Аукціон "Мистецтво рятує життя" (фото: Revival Foundation)

Також виручені кошти підуть на підтримку українських художників-учасників аукціону та художників, які продовжують свою професійну діяльність під час бойових дій у всіх регіонах України.

"Творіння не може зупинити кулі, але творіння - це спосіб рухатися вперед. Я вірю, що світ можна об’єднати за допомогою мистецтва, музики та творчості, і наш внесок є каталізатором", - сказала засновниця проєкту "Мистецтво рятувати життя" та Президент благодійної організації Revival Foundation Аксенія Крупенко.