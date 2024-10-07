У Лондоні "пустили з молотка" українські картини: скільки грошей виручили (фото)

В знаменитому Рафаель Холі Музею Вікторії та Альберта в Лондоні у Великій Британії відбувся благодійний аукціон "Мистецтво рятувати життя", на якому "пустили з молотка" картини іменитих українських художників.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на прес-реліз від організаторів заходу.
Метою аукціону від Christie's та Revival Foundation було зібрати кошти на допомогу постраждалим від війни українцям.
Гості з 15 країн світу приєдналися до благодійного аукціону, демонструючи, як мистецтво може об’єднувати людей.
Щоб підтримати цю подію, в благодійному аукціоні взяли участь ключові українські художники, серед яких Оксана Мась, Жанна Кадирова, Арсен Савадов, Назар Білик, Артем Волокітін, Ліна Кондес, Meshi/Kepler, Кирил Єльчиць та Володимир Козюк.
Зазначимо, що роботу "Ангели" Оксани Мась було продано за безпрецедентні 65 тисяч британських фунтів, а її арт-об’єкт з проєкту "Квантова молитва" "пішов з молотка" за 35 тисяч фунтів разом зі скрипкою українського скрипаля, військовослужбовця ЗСУ Мойсея Бондаренка.
Аукціон "Мистецтво рятує життя" (фото: Revival Foundation)
Цікаво, що благодійники Дональд та Йоганна Хоффмани, які й придбали скрипку, негайно повернули музичний інструмент Мойсею, заявивши, що на ній потрібно грати для українського народу та повернути її їм після завершення війни.
"З початку повномасштабної війни я плакав лише двічі: вперше, коли я віддавав найдорожче у своєму житті - свою скрипку - для продажу на благодійному аукціоні на підтримку моїх побратимів в українській армії, і вдруге, коли її було продано за значну суму і повернуто мені за годину Дональдом", - прокоментував Бондаренко.
Список лотів, які були представлені на благодійному Гала-аукціоні:
Особливістю вечора стала спільна поява українського музиканта Євгена Хмари та українського шеф-кухаря Юрія Ковриженка, які продали з аукціону приватний концерт та авторську вечерю за 24 тисяч фунтів стерлінгів.
Аукціон "Мистецтво рятує життя" (фото: Revival Foundation)
Виручені від благодійного аукціону кошти будуть спрямовані на створення "Цілющого саду" - унікального інтерактивного арт-простору з ефектом занурення, який пропонуватиме арт-терапію дітям і дорослим у бомбосховищах України.
Окрім фінансування мистецьких просторів "Цілющого саду", кошти від аукціону підуть на закупівлі необхідного обладнання для бомбосховищ, медикаментів та їжі.
Аукціон "Мистецтво рятує життя" (фото: Revival Foundation)
Також виручені кошти підуть на підтримку українських художників-учасників аукціону та художників, які продовжують свою професійну діяльність під час бойових дій у всіх регіонах України.
"Творіння не може зупинити кулі, але творіння - це спосіб рухатися вперед. Я вірю, що світ можна об’єднати за допомогою мистецтва, музики та творчості, і наш внесок є каталізатором", - сказала засновниця проєкту "Мистецтво рятувати життя" та Президент благодійної організації Revival Foundation Аксенія Крупенко.
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