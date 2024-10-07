В Лондоне "пустили с молотка" украинские картины: сколько денег выручили (фото)

В знаменитом Рафаэль Холли Музея Виктории и Альберта в Лондоне в Великобритании состоялся благотворительный аукцион "Искусство спасать жизнь", на котором "пустили с молотка" картины именитых украинских художников.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз от организаторов мероприятия.
Целью аукциона Christie's и Revival Foundation было собрать средства на помощь пострадавшим от войны украинцам.
Гости из 15 стран мира присоединились к благотворительному аукциону, демонстрируя, как искусство может объединять людей.
Чтобы поддержать это событие, в благотворительном аукционе приняли участие ключевые украинские художники, в том числе Оксана Мась, Жанна Кадырова, Арсен Савадов, Назар Билык, Артем Волокитин, Лина Кондес, Meshi/Kepler, Кирилл Ельчиц и Владимир Козюк.
Отметим, что работа "Ангелы" Оксаны Мась была продана за беспрецедентные 65 тысяч британских фунтов, а ее арт-объект из проекта "Квантовая молитва" "ушел с молотка" за 35 тысяч фунтов вместе со скрипкой украинского скрипача, военнослужащего ВСУ Моисея Бондаренко.
Аукцион "Искусство спасает жизнь" (фото: Revival Foundation)
Интересно, что благотворители Дональд и Иоганна Хоффманы, которые и приобрели скрипку, немедленно вернули музыкальный инструмент Моисею, заявив, что на ней нужно играть для украинского народа и вернуть его им после войны.
"С начала полномасштабной войны я плакал только дважды: впервые, когда я отдавал самое дорогое в своей жизни - свою скрипку - для продажи на благотворительном аукционе в поддержку моих собратьев в украинской армии, и во второй раз, когда она была продана за значительную сумму и возвращена мне через час Дональдом", - прокомментировал Бондаренко.
Список лотов, представленных на благотворительном Гала-аукционе:
Особенностью вечера стало совместное появление украинского музыканта Евгения Хмары и украинского шеф-повара Юрия Ковриженко, продавших с аукциона частный концерт и авторский ужин за 24 тысячи фунтов стерлингов.
Аукцион "Искусство спасает жизнь" (фото: Revival Foundation)
Вырученные от благотворительного аукциона средства будут направлены на создание "Целебного сада" - уникального интерактивного арт-пространства с эффектом погружения, предлагающего арт-терапию детям и взрослым в бомбоубежищах Украины.
Кроме финансирования художественных пространств "Целебного сада", средства от аукциона пойдут на закупку необходимого оборудования для бомбоубежищ, медикаментов и еды.
Аукцион "Искусство спасает жизнь" (фото: Revival Foundation)
Также вырученные средства пойдут в поддержку украинских художников-участников аукциона и художников, продолжающих свою профессиональную деятельность во время боевых действий во всех регионах Украины.
"Творение не может остановить шары, но творение - это способ двигаться вперед. Я верю, что мир можно объединить с помощью искусства, музыки и творчества, и наш вклад является катализатором", - сказала основательница проекта "Искусство спасать жизнь" и Президент благотворительной организации Revival Foundation Аксения Крупенко.
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