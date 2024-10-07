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В Лондоне "пустили с молотка" украинские картины: сколько денег выручили (фото)

Revival Foundation вместе с Christie's организовали аукцион для помощи украинцам (фото: Revival Foundation)
Автор: Анна Шиканова

В знаменитом Рафаэль Холли Музея Виктории и Альберта в Лондоне в Великобритании состоялся благотворительный аукцион "Искусство спасать жизнь", на котором "пустили с молотка" картины именитых украинских художников.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз от организаторов мероприятия.

Целью аукциона Christie's и Revival Foundation было собрать средства на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Гости из 15 стран мира присоединились к благотворительному аукциону, демонстрируя, как искусство может объединять людей.

Чтобы поддержать это событие, в благотворительном аукционе приняли участие ключевые украинские художники, в том числе Оксана Мась, Жанна Кадырова, Арсен Савадов, Назар Билык, Артем Волокитин, Лина Кондес, Meshi/Kepler, Кирилл Ельчиц и Владимир Козюк.

Отметим, что работа "Ангелы" Оксаны Мась была продана за беспрецедентные 65 тысяч британских фунтов, а ее арт-объект из проекта "Квантовая молитва" "ушел с молотка" за 35 тысяч фунтов вместе со скрипкой украинского скрипача, военнослужащего ВСУ Моисея Бондаренко.

Аукцион "Искусство спасает жизнь" (фото: Revival Foundation)

Интересно, что благотворители Дональд и Иоганна Хоффманы, которые и приобрели скрипку, немедленно вернули музыкальный инструмент Моисею, заявив, что на ней нужно играть для украинского народа и вернуть его им после войны.

"С начала полномасштабной войны я плакал только дважды: впервые, когда я отдавал самое дорогое в своей жизни - свою скрипку - для продажи на благотворительном аукционе в поддержку моих собратьев в украинской армии, и во второй раз, когда она была продана за значительную сумму и возвращена мне через час Дональдом", - прокомментировал Бондаренко.

Список лотов, представленных на благотворительном Гала-аукционе:

  • Оксана Мась, "Ангелы" (продано за 65 тысяч фунтов)
  • Оксана Мась, "Квантовая молитва. Красный" (35 тысяч фунтов)
  • Жанна Кадырова, "Паляница" (9300 фунтов)
  • Арсен Савадов, "Даная" (40 тысяч фунтов)
  • Назар Билык, "Обнаружение" (11 тысяч фунтов)
  • Meshi/Kepler, "Она защищена. Первые люди. Происхождение любви" (7000 фунтов)
  • Артём Волокитин, "Натюрморт в каменной нише 1 и 2" (диптих) (20 тысяч фунтов)
  • Лина Кондес, "Мыслитель", (30 тысяч фунтов)
  • Кирилл Ельчиц, "Через тьму к свету", (7000 фунтов)
  • Владимир Козюк, "Синергия Осознания", (11 тысяч фунтов)

Особенностью вечера стало совместное появление украинского музыканта Евгения Хмары и украинского шеф-повара Юрия Ковриженко, продавших с аукциона частный концерт и авторский ужин за 24 тысячи фунтов стерлингов.

Аукцион "Искусство спасает жизнь" (фото: Revival Foundation)

Вырученные от благотворительного аукциона средства будут направлены на создание "Целебного сада" - уникального интерактивного арт-пространства с эффектом погружения, предлагающего арт-терапию детям и взрослым в бомбоубежищах Украины.

Кроме финансирования художественных пространств "Целебного сада", средства от аукциона пойдут на закупку необходимого оборудования для бомбоубежищ, медикаментов и еды.

Аукцион "Искусство спасает жизнь" (фото: Revival Foundation)

Также вырученные средства пойдут в поддержку украинских художников-участников аукциона и художников, продолжающих свою профессиональную деятельность во время боевых действий во всех регионах Украины.

"Творение не может остановить шары, но творение - это способ двигаться вперед. Я верю, что мир можно объединить с помощью искусства, музыки и творчества, и наш вклад является катализатором", - сказала основательница проекта "Искусство спасать жизнь" и Президент благотворительной организации Revival Foundation Аксения Крупенко.

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