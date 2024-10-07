В Лондоне "пустили с молотка" украинские картины: сколько денег выручили (фото)

Целью аукциона Christie's и Revival Foundation было собрать средства на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Гости из 15 стран мира присоединились к благотворительному аукциону, демонстрируя, как искусство может объединять людей.

Чтобы поддержать это событие, в благотворительном аукционе приняли участие ключевые украинские художники, в том числе Оксана Мась, Жанна Кадырова, Арсен Савадов, Назар Билык, Артем Волокитин, Лина Кондес, Meshi/Kepler, Кирилл Ельчиц и Владимир Козюк.

Отметим, что работа "Ангелы" Оксаны Мась была продана за беспрецедентные 65 тысяч британских фунтов, а ее арт-объект из проекта "Квантовая молитва" "ушел с молотка" за 35 тысяч фунтов вместе со скрипкой украинского скрипача, военнослужащего ВСУ Моисея Бондаренко.

Аукцион "Искусство спасает жизнь" (фото: Revival Foundation)

Интересно, что благотворители Дональд и Иоганна Хоффманы, которые и приобрели скрипку, немедленно вернули музыкальный инструмент Моисею, заявив, что на ней нужно играть для украинского народа и вернуть его им после войны.

"С начала полномасштабной войны я плакал только дважды: впервые, когда я отдавал самое дорогое в своей жизни - свою скрипку - для продажи на благотворительном аукционе в поддержку моих собратьев в украинской армии, и во второй раз, когда она была продана за значительную сумму и возвращена мне через час Дональдом", - прокомментировал Бондаренко.

Список лотов, представленных на благотворительном Гала-аукционе:

Оксана Мась, "Ангелы" (продано за 65 тысяч фунтов)

Оксана Мась, "Квантовая молитва. Красный" (35 тысяч фунтов)

Жанна Кадырова, "Паляница" (9300 фунтов)

Арсен Савадов, "Даная" (40 тысяч фунтов)

Назар Билык, "Обнаружение" (11 тысяч фунтов)

Meshi/Kepler, "Она защищена. Первые люди. Происхождение любви" (7000 фунтов)

Артём Волокитин, "Натюрморт в каменной нише 1 и 2" (диптих) (20 тысяч фунтов)

Лина Кондес, "Мыслитель", (30 тысяч фунтов)

Кирилл Ельчиц, "Через тьму к свету", (7000 фунтов)

Владимир Козюк, "Синергия Осознания", (11 тысяч фунтов)

Особенностью вечера стало совместное появление украинского музыканта Евгения Хмары и украинского шеф-повара Юрия Ковриженко, продавших с аукциона частный концерт и авторский ужин за 24 тысячи фунтов стерлингов.

Аукцион "Искусство спасает жизнь" (фото: Revival Foundation)

Вырученные от благотворительного аукциона средства будут направлены на создание "Целебного сада" - уникального интерактивного арт-пространства с эффектом погружения, предлагающего арт-терапию детям и взрослым в бомбоубежищах Украины.

Кроме финансирования художественных пространств "Целебного сада", средства от аукциона пойдут на закупку необходимого оборудования для бомбоубежищ, медикаментов и еды.

Аукцион "Искусство спасает жизнь" (фото: Revival Foundation)

Также вырученные средства пойдут в поддержку украинских художников-участников аукциона и художников, продолжающих свою профессиональную деятельность во время боевых действий во всех регионах Украины.

"Творение не может остановить шары, но творение - это способ двигаться вперед. Я верю, что мир можно объединить с помощью искусства, музыки и творчества, и наш вклад является катализатором", - сказала основательница проекта "Искусство спасать жизнь" и Президент благотворительной организации Revival Foundation Аксения Крупенко.