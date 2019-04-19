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Хотел биться с Ломаченко: россиянина жестко поставили на место

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 18:04
Хотел биться с Ломаченко: россиянина жестко поставили на место
Василий Ломаченко (коллаж РБК-Украина)

Роман Андреев хочет сразиться с Василием Ломаченко

Василий Ломаченко должен провести защиту чемпионского пояса в полулегком весе в течение 18 месяцев. При этом у него нет обязательного претендента. Об этом сообщают росСМИ.

Напомним, что российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Ломаченко должен выйти на ринг против его подопечного Романа Андреева, в противном случае украинец должен оставить один из своих поясов.

В свою очередь, президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель заявил, что Василий Ломаченко должен защитить титул в течение 18 месяцев.

Хотел биться с Ломаченко: россиянина жестко поставили на место

Роман Андреев (фото: facebook.com)

"У Ломаченко пока нет обязательного претендента. У него есть 18 месяцев с момента боя с Педрасой для того, чтобы провести обязательную защиту титула", - отметил Валькарсель.

Стоит отметить, что 32-летний российский боксер Роман Андреев сейчас занимает первую строчку в рейтинге WBO в легком весе.

Напомним, что Василий Ломаченко может провести бой с британским легковесом Люком Кэмпбелло, который  является победителем многих международных турниров и чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко во время боя против британца Энтони Кроллы сломал руку после последнего удара. В этом бою он нокаутировал британца в четвертом раунде.

Мы также писали о том, что Ломаченко составил список топ-5 боксеров современности и назвал своего кумира. По мнению украинца, в списке лучших боксеров мира на первом месте стоит Теренс Кроуфорд. На втором месте - Александр Усик. На третьем места Сауль "Канело" Альварес. На четвертом - Эррол Спенс-младший. А замыкает пятерку Майки Гарсия.

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