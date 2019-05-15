Ломаченко може завершити кар'єру: названа причина

Василь Ломаченко (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Ломаченко готовий завершити кар’єру боксера у 32 роки

Василь Ломаченко може завершити боксерську кар'єру у 2020 році, якщо оформить звання абсолютного чемпіона світу й об'єднає титули WBO, WBC і WBA.

При цьому сам український чемпіон каже, що у нього є мета в боксі, яку він може досягти за рік, за два, а може і за 4-5.

"Ми, боксери, робимо свою справу на рингу, від нас практично нічого не залежить. Це промоутери, менеджери, вони вирішують, коли і з ким боксувати. Якби я міг вибирати і боксувати з ким я хочу, то я б уже давно був абсолютним чемпіоном світу, зав'язав би з боксом і відпочивав би", - цитує 31-річного боксера видання XSPORT.

Василь Ломаченко (фото: РБК-Україна)

За словами боксера, він готовий піти на пенсію у 32-33 роки.

"Я з п'яти років в рукавичках. Не те, щоб стомився, але завжди щось закінчується. У мене є мета в боксі, мені цікаво змагатися з чемпіонами. З ким далі боксувати, якщо ти став абсолютним чемпіоном світу?" - пояснив він.

Разом з тим, повідомляє "24 канал", промоутер Ломаченка Боб Арум оприлюднив амбітні плани щодо майбутнього українського спортсмена й запевнив, що у разі перемоги над Люком Кембелом 31 серпня у Лондоні, українець матиме усі шанси вступити в переговори із чемпіоном IBF у легкій вазі.

Якщо потім Ломаченко переможе власника поясу IBF і стане абсолютним чемпіоном світу, то можливо вже у 32 роки на піку слави український чемпіон піде на спортивну пенсію.

Василь Ломаченко може завершити кар'єру 2020 року

Нагадаємо, нещодавно росіянина, який хотів битися з Ломаченком, жорстко поставили на місце.