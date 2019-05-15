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Определилась дата проведения боя Ломаченко - Кэмпбелл

Новости » Спорт    15.05.2019 - 10:01
Определилась дата проведения боя Ломаченко - Кэмпбелл
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Промоутерам боксеров все же удалось договориться

Определилась дата проведения объединительного боя за пояса WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО). Об этом сообщает ESPN.

Промоутеры боксеров Боб Арум и Эдди Хирн сумели договориться между собой. Встреча состоится 31 августа в Лондоне, Англия. Спорткомплекс не называется, но прогнозируется, что бой состоится арене О2, которая вмещает 20 тысяч зрителей.

Стороны все еще находятся на стадии переговоров.

Напомним, потенциальный соперник Ломаченко отказался от чемпионского титула WBC, однако он допускает возвращение в легкий вес ради боя с украинцем.

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