Ломаченко не согласен с решением судей: украинец сделал заявление после боя с Лопесом

Василий Ломаченко не согласен с решением судей о результате боя с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором единогласным решением победу засчитали американскому боксеру.

Украинец после боя прокомментировал свое поражение в поединке в Лас-Вегасе (США) и заявил, что удивлен судейскому вердикту, в котором по итогам 12 раундов огласили счет в пользу американского боксера: 116-112, 119-109 и 117-111.

Уже экс-чемпион мира WBA, WBC и WBO в легком весе намерен внимательно пересмотреть бой с Лопесом уже дома. Впрочем, оспаривать решение судей Василий не намерен.

"Честно говоря, думал, что половина поединка была равной. Может быть, он где-то выигрывал с перевесом в 1-2 раунда, но во второй половине я "включился", - сказал 32-летний боксер, который после боя с Лопесом лишился всех своих чемпионских поясов.

Ломаченко считает, что вторую половину боя он "забрал" у своего соперника.

"Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь", - подчеркнул украинский боксер.

Теперь Василий хочет обсудить со своим промоутером и менеджером планы после нынешнего боя и решить, что делать дальше.

Кроме того, Лома поблагодарил всех за поддержку и отметил в своем Facebook, что "один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы ещё впереди".

Видео: Бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса в Лас-Вегасе

Тем временем была обнародована статистика ударов в поединке Ломаченко против Лопеса, которая демонстрирует преимущество именно представителя США.

В ней указано общее количество ударов, количество джебов и силовых ударов.

Фото: Статистика бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса

Ранее мы писали о том, что эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу - и это не Усик и Ломаченко.