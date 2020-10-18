Ломаченко не згоден з рішенням суддів: українець зробив заяву після бою з Лопесом

Василь Ломаченко не згоден з рішенням суддів про результат бою з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому одностайним рішенням перемогу зарахували американському боксерові.

Українець після бою прокоментував свою поразку в поєдинку в Лас-Вегасі (США) і заявив, що здивований суддівському вердикту, в якому за підсумками 12 раундів оголосили рахунок на користь американського боксера: 116-112, 119-109 і 117-111.

Вже екс-чемпіон світу WBA, WBC і WBO в легкій вазі має намір уважно переглянути бій з Лопесом вже вдома. Втім, оскаржувати рішення суддів Василь не має наміру.

"Чесно кажучи, думав, що половина поєдинку була рівною. Може бути, він десь вигравав з перевагою в 1-2 раунд, але у другій половині я "включився", - сказав 32-річний боксер, який після бою з Лопесом позбувся всіх своїх чемпіонських поясів.

Ломаченко вважає, що другу половину бою він "забрав" у свого суперника.

"Я думав, що виграю, але результат є результат. Я сперечатися з ним зараз не збираюся", - наголосив український боксер.

Тепер Василь хоче обговорити зі своїм промоутером і менеджером плани після бою нинішнього і вирішити, що робити далі.

Крім того, Лома подякував усім за підтримку і зазначив у своєму Facebook, що "один складний поєдинок не може перекреслити весь пройдений чемпіонський шлях! Головні перемоги ще попереду".

Відео: Бій Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса в Лас-Вегасі

Тим часом була оприлюднена статистика ударів у поєдинку Ломаченка проти Лопеса, яка демонструє перевагу саме представника США.

У ній вказано загальну кількість ударів, кількість джебів і силових ударів.

Фото: Статистика бій Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса

Раніше ми писали про те, що експерт назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу - і це не Усик і Ломаченко.