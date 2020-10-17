Василий Ломаченко встретится на ринге с Теофимо Лопесом в Лас-Вегасе (США) на арене The Bubble (MGM Grand) вечером 17 октября. В Украине любители бокса смогут увидеть трансляцию поединка в прямом эфире и болеть за соотечественника рано утром 18 октября.

В этом бою, который эксперты уже назвали главным боксерским событием года в мире, на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ожидается, что поединок станет очень зрелищным, и боксеры продемонстрируют свои навыки по максимуму.

Недавно спортсмены обменялись "любезностями" и пообещали зрителям невероятный бокс. После массы словесных выпадов Лопеса в адрес Ломы украинец отметил, что попытается научить того отвечать за свои слова. В свою очередь Теофимо на последней перед боем пресс-конференции заявил, что он - прирожденный шоумен, и в ринге будет смотреть не на Василия, а сквозь него.

Когда смотреть бой Ломаченко - Лопес

Что же на самом деле произойдет во время боя, украинцы смогут увидеть первыми уже 18 октября - поединок в прямом эфире в Украине можно будет посмотреть на ресурсе "MEGOGO". Начало трансляции - в 04:00 по Киеву, а главный поединок запланирован на 05:00.

В США бой Ломаченко - Лопес покажут онлайн бесплатно на телеканале ESPN.

В Европе поединок будут транслировать разные стриминговые платформы, а стоимость составит от 10 до 15 евро.

Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

32-летний украинец, чемпион мира WBA, WBC и WBO в легком весе, выйдет на ринг для того, чтобы забрать четвертый пояс и достичь наибольшего достижения в карьере любого боксера - статуса абсолютного чемпиона мира.

И для Ломаченко, и для 23-летнего американского боксера гондурасского происхождения, обладателя титула IBF Лопеса этот бой станет шестнадцатым в карьерах обоих на профессиональном ринге.

Лопес тренировался и готовился к бою в Нью-Джерси, а Ломаченко - сначала в Украине, а затем и в Штатах.

Видео: Трейлер боя Ломаченко - Лопес

Изначально противостояние Ломаченко и Лопеса должно было пройти 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, но оно было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Поединок планировали провести в сентябре, затем дату все же сдвинули на месяц.

Ранее мы писали о том, что эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу - и это не Усик и Ломаченко.