Ломаченко в сентябре проведет бой за звание абсолютного чемпиона

Украинец попытается отобрать титул IBF в Лопеса
Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о бое между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Этот поединок определит абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Организация опубликовала в Instagram постер ближайших главных поединков.
Объединительный бой должен состояться в сентябре, однако точной даты еще нет. Ранее сообщалось, что он может пройти 19 сентября.
Василий Ломаченко является франчайзинговым чемпионом WBC, а также обладателем поясов WBA и WBO. Его соперник владеет титулом IBF.
В марте бой Ломаченко и Лопеса был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Изначально его планировали провести 30 мая.
Напомним, ранее сообщалось, что соперники отказались проводить промежуточные поединки.
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Автор: Вера Олейник