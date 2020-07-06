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Ломаченко в сентябре проведет бой за звание абсолютного чемпиона

Новости » Спорт     06.07.2020 - 13:04
Ломаченко в сентябре проведет бой за звание абсолютного чемпиона
Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Украинец попытается отобрать титул IBF в Лопеса

Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о бое между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Этот поединок определит абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Организация опубликовала в Instagram постер ближайших главных поединков.

Объединительный бой должен состояться в сентябре, однако точной даты еще нет. Ранее сообщалось, что он может пройти 19 сентября.

Василий Ломаченко является франчайзинговым чемпионом WBC, а также обладателем поясов WBA и WBO. Его соперник владеет титулом IBF.

В марте бой Ломаченко и Лопеса был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Изначально его планировали провести 30 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что соперники отказались проводить промежуточные поединки.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Василий ЛомаченкобойБокс
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