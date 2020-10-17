Ломаченко - Лопес: коли та де дивитися головний бій року

Василь Ломаченко зустрінеться на рингу з Теофімо Лопесом в Лас-Вегасі (США) на арені The Bubble (MGM Grand) ввечері 17 жовтня. В Україні любителі боксу зможуть побачити трансляцію поєдинку в прямому ефірі та вболівати за земляка рано вранці 18 жовтня.

В цьому бою, який експерти вже назвали головною боксерською подією року у світі, на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Очікується, що поєдинок стане дуже видовищним, і боксери продемонструють свої навички максимально.

Нещодавно спортсмени обмінялися "люб'язностями" і пообіцяли глядачам неймовірний бокс. Після маси словесних випадів Лопеса на адресу Ломи українець зазначив, що спробує навчити того відповідати за свої слова. Своєю чергою Теофімо на останній перед боєм прес-конференції заявив, що він - природжений шоумен, і в рингу буде дивитися не на Василя, а крізь нього.

Коли дивитися бій Ломаченко - Лопес

Що ж насправді станеться під час бою, українці зможуть побачити першими вже 18 жовтня - поєдинок у прямому ефірі в Україні можна буде подивитися на ресурсі "MEGOGO". Початок трансляції - о 04:00 за Києвом, а головний поєдинок запланований на 05:00.

У США бій Ломаченко - Лопес покажуть онлайн безкоштовно на телеканалі ESPN.

В Європі поєдинок транслюватимуть різні стримінгові платформи, а вартість складе від 10 до 15 євро.

Лопес і Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

32-річний українець, чемпіон світу WBA, WBC і WBO в легкій вазі, вийде на ринг для того, щоб забрати четвертий пояс і досягти найбільшого досягнення в кар'єрі будь-якого боксера - статусу абсолютного чемпіона світу.

І для Ломаченка, і для 23-річного американського боксера гондураського походження, володаря титулу IBF Лопеса цей бій стане шістнадцятим в кар'єрах обох на професійному рингу.

Лопес тренувався і готувався до бою в Нью-Джерсі, а Ломаченко - спочатку в Україні, а потім і в Штатах.

Відео: Трейлер бою Ломаченко - Лопес

Спочатку протистояння Ломаченко і Лопеса мало пройти 30 травня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, але воно було відкладено на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Поєдинок планували провести у вересні, але дату все ж зсунули на місяць.

Раніше ми писали про те, що експерт назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу - і це не Усик і Ломаченко.