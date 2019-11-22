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Ломаченко возобновил тренировки перед следующим боем

Новости » Спорт     22.11.2019 - 11:33
Ломаченко возобновил тренировки перед следующим боем
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Однако, имя его соперника пока неизвестно

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко приступил к тренировкам, после почти трех месяцев отдыха. Об этом боксер сообщил в своем Instagram.

Дата следующего поединка, а также имя соперника украинца пока неизвестно. Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа против британца Люка Кэмпбелла, победив единогласным решением судей.

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Ранее сообщалось, что Василию бросил вызов американец Девин Хэйни, который является обязательным претендентом на пояс WBC. Однако во Всемирном боксерском совете отметили, что Девин не является обязательным претендентом, а считается временным чемпионом WBC в легком весе, поэтому Василию нет необходимости с ним встречаться в следующем поединке.

До абсолютного чемпионства украинцу осталось завоевать пояс IBF, которым владеет Ричард Комми.

Напомним, Ломаченко дольше всех пребывает в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титулов вне зависимости от весовой категории.

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