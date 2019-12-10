Сколько Ломаченко заработал за 2019 год: сумма впечатляет

Василий Ломаченко (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Стали известны доходы Василия Ломаченко за 2019 год

Василий Ломаченко заработал за 2019 год около 6 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт Champion, который проанализировал доходы украинского чемпиона в легком весе.

Напомним, что наш спортсмен выиграл два боя — 12 апреля в Лос-Анджелесе объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе, он отправил в нокаут в четвертом раунде британца Энтони Кроллу. В конце августа боксер победил великобританца Люка Кэмбелла.

Как сообщает издание, 90% от полученного дохода за 2019 год у Ломаченко составляют гонорары, а оставшиеся 10% - доходы от рекламы и разных проектов.

Отмечается, что сумма в 6 миллионов долларов указана без вычета налогов, а также не учтена комиссия тренеру и промоутеру.

Как мы ранее писали, украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В 2020 году у Ломаченко есть все шансы завоевать титул абсолютного чемпиона мира. Украинец сразится с победителем поединка за пояс Международной боксерской федерации (IBF) между Ричардом комм из Ганы и американцем Теофимо Лопесом, которые встретятся 14 декабря в Нью-Йорке.