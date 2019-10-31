Ломаченко станет почетным послом Олимпиады-2020

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинец вошел в рабочую группу Международного Олимпийского комитета

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает Inside The Games.

Украинец вошел в рабочую группу Международного Олимпийского комитета (МОК), которая будет заниматься организацией квалификационных боксерских турниров и непосредственно самого боксерского турнира на Играх в Токио.

Кроме Ломфаченко в группу также вошли француженка Сара Орамун, китаец Ху Цзяньгуан, Мэри Ком из Индии, нигериец Лукмо Лаваль, марокканка Хадижа эль-Марди, кубинец Хулио Сезар ла Круз, американка Микаэла Майер, новозеландец Дэвид Ньйока и австралийка Шелли Уоттс.

Послы от бокса были избраны голосованием, которое проводили Национальные Олимпийские комитеты, а также национальные федерации.

Василий Ломаченко является двукратным Олимпийским чемпионом.

Летние Олимпийские игры 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа, соревнования по боксу пройдут с 25 июля по 9 августа.

Напомним, ранее МОК заморозил планы по проведению турнира боксеров на Олимпиаде-2020.