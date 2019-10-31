ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ломаченко станет почетным послом Олимпиады-2020

Новости » Спорт     31.10.2019 - 13:12
Ломаченко станет почетным послом Олимпиады-2020
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинец вошел в рабочую группу Международного Олимпийского комитета

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает Inside The Games.

Украинец вошел в рабочую группу Международного Олимпийского комитета (МОК), которая будет заниматься организацией квалификационных боксерских турниров и непосредственно самого боксерского турнира на Играх в Токио.

Кроме Ломфаченко в группу также вошли француженка Сара Орамун, китаец Ху Цзяньгуан, Мэри Ком из Индии, нигериец Лукмо Лаваль, марокканка Хадижа эль-Марди, кубинец Хулио Сезар ла Круз, американка Микаэла Майер, новозеландец Дэвид Ньйока и австралийка Шелли Уоттс.

Послы от бокса были избраны голосованием, которое проводили Национальные Олимпийские комитеты, а также национальные федерации.

Василий Ломаченко является двукратным Олимпийским чемпионом.

Летние Олимпийские игры 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа, соревнования по боксу пройдут с 25 июля по 9 августа.

Напомним, ранее МОК заморозил планы по проведению турнира боксеров на Олимпиаде-2020.

Усик вошел в топ-5 рейтинга супертяжеловесов мира по версии WBС WBC вручила тренеру Ломаченко специальный пояс
Новости Украины Василий ЛомаченкопосолТокиоОлимпиада 2020Бокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь