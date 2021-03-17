Ломаченко в 2021 году может заработать 5 млн. На что ему их потратить?

В этом году известный украинский боксер Василий Ломаченко проведет несколько боев, благодаря которым он сможет заработать около 5 миллионов долларов.
Об этом рассказал украинский юрист, экс-адвокат Александра Усика Николай Ковальчук, сообщает Klitschko-Brothers.
По его словам, в поединке с британцем Дэвидом Хэйни Ломаченко может заработать 2,5-3,5 миллионов долларов. В бою с еще одним потенциальным соперником американцем Райаном Гарсия гонорар Василия может составить 1,5-2,5 миллионов долларов.
Ковальчук подчеркнул, что гонорары будут завесить от того, будут ли продаваться билеты на боксерские шоу, поскольку это значительная часть доходов.
За 4,8 миллиона долларов можно приобрести шведский гиперкар Koenigsegg CCXR с алмазным покрытием из углеродного волокна. Изначально компания хотела построить 3 автомобиля, но из-за сложности изготовления решила сделать всего 2 экземпляра. Koenigsegg CCXR Trevita оснащен 4,8-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1018 лошадиных сил.
Гиперкар Koenigsegg CCXR (фото: koenigsegg.com)
Эксклюзивный особняк в Калифорнии, США на 566 метров квадратных можно взять за почти 4,9 миллиона долларов. На территории, напоминающей парк, есть древняя дубовая роща, открытое пастбище, 2 арены, 7 стойл и 60-летний сарай. В доме находится 6 спален и 6 ванных комнат.
Эксклюзивный особняк в Калифорнии (фото: luxuryestate.com)
За 3,8 миллиона долларов можно приобрести небольшой остров в Австралии с тропической растительностью, своим рифом и пляжем с белым песком.
Остров в Австралии (фото: realt.onliner.by)
Почти за 5 миллионов долларов можно также приобрести частный самолет, в котором установлены удобные кожаные сиденья.
Частный самолет (фото: avbuyer.com)
Напомним, Александр Усик поздравил Василия Ломаченко с днем рождения раритетным фото.
Мы также делали подборку зрелищных нокаутов Ломаченко в честь ее 33-летия.