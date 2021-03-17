Ломаченко у 2021 році може заробити 5 млн. На що йому їх витратити?

У цьому році відомий український боксер Василь Ломаченко проведе кілька боїв, завдяки яким він зможе заробити близько 5 мільйонів доларів.
Про це розповів український юрист, екс-адвокат Олександра Усика Микола Ковальчук, повідомляє Klitschko-Brothers.
За його словами, у поєдинку з британцем Девідом Хейні Ломаченко може заробити 2,5-3,5 мільйона доларів. У бою з ще одним потенційним суперником американцем Райаном Гарсія гонорар Василя може скласти 1,5-2,5 мільйона доларів.
Ковальчук підкреслив, що гонорари будуть залежати від того, чи будуть продаватися квитки на боксерські шоу, оскільки це значна частина доходів.
За 4,8 мільйона доларів можна придбати шведський гіперкар Koenigsegg CCXR з алмазним покриттям з вуглецевого волокна. Спочатку компанія хотіла побудувати 3 автомобілі, але через складність виготовлення вирішила зробити всього 2. Koenigsegg CCXR Trevita оснащений 4,8-літровим V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 1018 кінських сил.
Гіперкар Koenigsegg CCXR (фото: koenigsegg.com)
Ексклюзивний особняк в Каліфорнії, США на 566 метрів квадратних можна взяти за майже 4,9 мільйона доларів. На території, що нагадує парк, є стародавній дубовий гай, відкрите пасовище, 2 арени, 7 стійл і 60-річний сарай. В будинку знаходиться 6 спалень і 6 ванних кімнат.
Ексклюзивний особняк в Каліфорнії (фото: luxuryestate.com)
За 3,8 мільйона доларів можна придбати невеликий острів в Австралії з тропічною рослинністю, своїм рифом і пляжем з білим піском.
Острів в Австралії (фото: realt.onliner.by)
Майже за 5 мільйонів доларів можна також придбати приватний літак, у якому встановлені зручні шкіряні сидіння.
Приватний літак (фото: avbuyer.com)
Нагадаємо, Олександр Усик привітав Василя Ломаченка з днем народження раритетним фото.
Ми також робили підбірку видовищних нокаутів Ломаченко на честь його 33-річчя.