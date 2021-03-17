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Ломаченко у 2021 році може заробити 5 млн. На що йому їх витратити?

Автор: Styler

У цьому році відомий український боксер Василь Ломаченко проведе кілька боїв, завдяки яким він зможе заробити близько 5 мільйонів доларів.

Про це розповів український юрист, екс-адвокат Олександра Усика Микола Ковальчук, повідомляє Klitschko-Brothers.

За його словами, у поєдинку з британцем Девідом Хейні Ломаченко може заробити 2,5-3,5 мільйона доларів. У бою з ще одним потенційним суперником американцем Райаном Гарсія гонорар Василя може скласти 1,5-2,5 мільйона доларів.

Ковальчук підкреслив, що гонорари будуть залежати від того, чи будуть продаватися квитки на боксерські шоу, оскільки це значна частина доходів.

Що можна купити на 5 мільйонів доларів?

За 4,8 мільйона доларів можна придбати шведський гіперкар Koenigsegg CCXR з алмазним покриттям з вуглецевого волокна. Спочатку компанія хотіла побудувати 3 автомобілі, але через складність виготовлення вирішила зробити всього 2. Koenigsegg CCXR Trevita оснащений 4,8-літровим V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 1018 кінських сил.

Гіперкар Koenigsegg CCXR (фото: koenigsegg.com)

Ексклюзивний особняк в Каліфорнії, США на 566 метрів квадратних можна взяти за майже 4,9 мільйона доларів. На території, що нагадує парк, є стародавній дубовий гай, відкрите пасовище, 2 арени, 7 стійл і 60-річний сарай. В будинку знаходиться 6 спалень і 6 ванних кімнат.

Ексклюзивний особняк в Каліфорнії (фото: luxuryestate.com)

За 3,8 мільйона доларів можна придбати невеликий острів в Австралії з тропічною рослинністю, своїм рифом і пляжем з білим піском.

Острів в Австралії (фото: realt.onliner.by)

Майже за 5 мільйонів доларів можна також придбати приватний літак, у якому встановлені зручні шкіряні сидіння.

Приватний літак (фото: avbuyer.com)

Нагадаємо, Олександр Усик привітав Василя Ломаченка з днем народження раритетним фото.

Ми також робили підбірку видовищних нокаутів Ломаченко на честь його 33-річчя.

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Новини України Василь ЛомаченкоБокс
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