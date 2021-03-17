Ломаченко в 2021 году может заработать 5 млн. На что ему их потратить?
В этом году известный украинский боксер Василий Ломаченко проведет несколько боев, благодаря которым он сможет заработать около 5 миллионов долларов.
Об этом рассказал украинский юрист, экс-адвокат Александра Усика Николай Ковальчук, сообщает Klitschko-Brothers.
По его словам, в поединке с британцем Дэвидом Хэйни Ломаченко может заработать 2,5-3,5 миллионов долларов. В бою с еще одним потенциальным соперником американцем Райаном Гарсия гонорар Василия может составить 1,5-2,5 миллионов долларов.
Ковальчук подчеркнул, что гонорары будут завесить от того, будут ли продаваться билеты на боксерские шоу, поскольку это значительная часть доходов.
Что можно купить на 5 миллионов долларов?
За 4,8 миллиона долларов можно приобрести шведский гиперкар Koenigsegg CCXR с алмазным покрытием из углеродного волокна. Изначально компания хотела построить 3 автомобиля, но из-за сложности изготовления решила сделать всего 2 экземпляра. Koenigsegg CCXR Trevita оснащен 4,8-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1018 лошадиных сил.
Гиперкар Koenigsegg CCXR (фото: koenigsegg.com)
Эксклюзивный особняк в Калифорнии, США на 566 метров квадратных можно взять за почти 4,9 миллиона долларов. На территории, напоминающей парк, есть древняя дубовая роща, открытое пастбище, 2 арены, 7 стойл и 60-летний сарай. В доме находится 6 спален и 6 ванных комнат.
Эксклюзивный особняк в Калифорнии (фото: luxuryestate.com)
За 3,8 миллиона долларов можно приобрести небольшой остров в Австралии с тропической растительностью, своим рифом и пляжем с белым песком.
Остров в Австралии (фото: realt.onliner.by)
Почти за 5 миллионов долларов можно также приобрести частный самолет, в котором установлены удобные кожаные сиденья.
Частный самолет (фото: avbuyer.com)
Напомним, Александр Усик поздравил Василия Ломаченко с днем рождения раритетным фото.
Мы также делали подборку зрелищных нокаутов Ломаченко в честь ее 33-летия.