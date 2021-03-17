Ломаченко у 2021 році може заробити 5 млн. На що йому їх витратити?
У цьому році відомий український боксер Василь Ломаченко проведе кілька боїв, завдяки яким він зможе заробити близько 5 мільйонів доларів.
Про це розповів український юрист, екс-адвокат Олександра Усика Микола Ковальчук, повідомляє Klitschko-Brothers.
За його словами, у поєдинку з британцем Девідом Хейні Ломаченко може заробити 2,5-3,5 мільйона доларів. У бою з ще одним потенційним суперником американцем Райаном Гарсія гонорар Василя може скласти 1,5-2,5 мільйона доларів.
Ковальчук підкреслив, що гонорари будуть залежати від того, чи будуть продаватися квитки на боксерські шоу, оскільки це значна частина доходів.
Що можна купити на 5 мільйонів доларів?
За 4,8 мільйона доларів можна придбати шведський гіперкар Koenigsegg CCXR з алмазним покриттям з вуглецевого волокна. Спочатку компанія хотіла побудувати 3 автомобілі, але через складність виготовлення вирішила зробити всього 2. Koenigsegg CCXR Trevita оснащений 4,8-літровим V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 1018 кінських сил.
Гіперкар Koenigsegg CCXR (фото: koenigsegg.com)
Ексклюзивний особняк в Каліфорнії, США на 566 метрів квадратних можна взяти за майже 4,9 мільйона доларів. На території, що нагадує парк, є стародавній дубовий гай, відкрите пасовище, 2 арени, 7 стійл і 60-річний сарай. В будинку знаходиться 6 спалень і 6 ванних кімнат.
Ексклюзивний особняк в Каліфорнії (фото: luxuryestate.com)
За 3,8 мільйона доларів можна придбати невеликий острів в Австралії з тропічною рослинністю, своїм рифом і пляжем з білим піском.
Острів в Австралії (фото: realt.onliner.by)
Майже за 5 мільйонів доларів можна також придбати приватний літак, у якому встановлені зручні шкіряні сидіння.
Приватний літак (фото: avbuyer.com)
Нагадаємо, Олександр Усик привітав Василя Ломаченка з днем народження раритетним фото.
Ми також робили підбірку видовищних нокаутів Ломаченко на честь його 33-річчя.