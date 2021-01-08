Локдаун в Украине: как будут работать кинотеатры, религиозные и культурные учреждения

В Украине начали действовать правила ужесточенного карантина с 8 января. Запрещена работа развлекательных заведений, ТРЦ, фитнес-центров и бассейнов. Работа ресторанов и салонов красоты разрешена с ограничениями.
О том, как будут работать кинотеатры, учреждения культуры, церкви, храмы, музеи, рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в период с 8 по 25 января в Украине будут действовать ограничения, которые ранее были установлены для "красной зоны" карантина. По словам министра, будет разрешено:
Что будет категорически запрещено:
Кроме того, в постановлении Кабинета министров от 9 декабря об ограничениях в период карантина указано, что:
Запрещена деятельность культовых сооружения и помещений, которые служат для молитвенных потребностей и которые не могут обеспечить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров помещения.
Запрещены религиозные мероприятия на свежем воздухе, во время которых нет возможности обеспечить дистанцию в 1,5 метра между присутствующими.
Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, в которых невозможно обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. метров помещения.
Напомним, ранее мы писали о том, какие карантинные запреты и ограничения вступили в силу с 8 января в Украине.
А также мы рассказывали о том, какие товары можно будет купить во время локдауна, а какие – нельзя.
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