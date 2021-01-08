Локдаун в Украине: как будут работать кинотеатры, религиозные и культурные учреждения

Локдаун в Украине с 8 января (Коллаж РБК-Украина)

В Украине начали действовать правила ужесточенного карантина с 8 января. Запрещена работа развлекательных заведений, ТРЦ, фитнес-центров и бассейнов. Работа ресторанов и салонов красоты разрешена с ограничениями.

О том, как будут работать кинотеатры, учреждения культуры, церкви, храмы, музеи, рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в период с 8 по 25 января в Украине будут действовать ограничения, которые ранее были установлены для "красной зоны" карантина. По словам министра, будет разрешено:

Работа историко-культурных заповедников

Проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без зрителей и с соблюдением всех карантинных ограничений на репетициях.

Производство аудиовизуального контента, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов. При условии соблюдения карантинных ограничений на площадках.

Работа гостиниц. В частности, работа заведений питания и других мест питания при гостиницах с 6 до 11 часов утра, а по заказу клиента в гостиничный номер – круглосуточно.

Работа организаций горнолыжного отдыха, но без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков на территории.

Что будет категорически запрещено:

Принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам.

Проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Кроме того, в постановлении Кабинета министров от 9 декабря об ограничениях в период карантина указано, что:

Запрещена деятельность культовых сооружения и помещений, которые служат для молитвенных потребностей и которые не могут обеспечить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров помещения.

Запрещены религиозные мероприятия на свежем воздухе, во время которых нет возможности обеспечить дистанцию в 1,5 метра между присутствующими.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, в которых невозможно обеспечить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. метров помещения.

Напомним, ранее мы писали о том, какие карантинные запреты и ограничения вступили в силу с 8 января в Украине.

А также мы рассказывали о том, какие товары можно будет купить во время локдауна, а какие – нельзя.