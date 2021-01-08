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Локдаун в Україні: як будуть працювати кінотеатри, релігійні та культурні установи

П'ятниця 08 січня 2021 12:21
Локдаун в Україні: як будуть працювати кінотеатри, релігійні та культурні установи
Локдаун в Україні з 8 січня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні почали діяти правила посиленого карантину з 8 січня. Заборонена робота розважальних закладів, ТРЦ, фітнес-центрів і басейнів. Робота ресторанів і салонів краси дозволено з обмеженнями.

Про те, як будуть працювати кінотеатри, заклади культури, церкви, храми, музеї, розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що в період з 8 по 25 січня в Україні будуть діяти обмеження, які раніше були встановлені для "червоної зони" карантину. За словами міністра, буде дозволено:

  • Робота історико-культурних заповідників
  • Проведення репетицій театральних вистав, концертних програм та інших заходів, але без глядачів і з дотриманням всіх карантинних обмежень на репетиціях.
  • Виробництво аудіовізуального контенту, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів. За умови дотримання карантинних обмежень на майданчиках.
  • Робота готелів. Зокрема, робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях з 6 до 11 годин ранку, а за замовленням клієнта в готельний номер – цілодобово.
  • Робота організацій гірськолижного відпочинку, але без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території.

Що буде категорично заборонено:

  • Приймати відвідувачів закладів культури та кінотеатрам.
  • Проводити масові, культурні та розважальні заходи.

Крім того, в постанові Кабінету міністрів від 9 грудня про обмеження у період карантину зазначено, що:

Заборонена діяльність культових споруд і приміщень, які служать для молитовних потреб і які не можуть забезпечити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів приміщення.

Заборонені релігійні заходи на свіжому повітрі, під час яких немає можливості забезпечити дистанцію в 1,5 метра між присутніми.

Прийом відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях, в яких неможливо забезпечити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів приміщення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які карантинні заборони та обмеження набули чинності з 8 січня в Україні.

А також ми розповідали про те, які товари можна буде придбати під час локдауна, а які – не можна.

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