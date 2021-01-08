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Карантин в Украине с 8 января: что запрещено и куда можно будет пойти

Пятница 08 января 2021 09:05
Карантин в Украине с 8 января: что запрещено и куда можно будет пойти
Локдаун в Украине с 8 января (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине вступил в силу ужесточенный карантин с 00:00 часов 8 января. Ограничения будут действовать до 25 января. С сегодняшнего дня закрыты все развлекательные учреждения, большинство магазинов, учреждения работают только дистанционно, школьники и студенты отправлены на продолжительные каникулы.

Полный список всех запретов и ограничений, а также о том, куда можно будет пойти с 8 по 25 января – читайте в Styler.

Что запрещено полностью:

  • Работа заведений культуры
  • Все развлекательные мероприятия
  • Работа ТРЦ и развлекательных учреждений
  • Работа всех обучающих учреждений, кроме детских садов
  • Работа спортзалов и фитнес-центров
  • Работа бассейнов
  • Работа рождественских ярмарок возле елок
  • Работа непродовольственных магазинов и рынков

Что работает с ограничениями:

  • Кафе, бары и рестораны могут осуществлять адресную доставку или на вынос
  • Парикмахерские и салоны красоты могут работать только по предварительной записи и без ожидания внутри
  • Заправки могут работать, но без зон питания
  • Больницы работают с ограничениями по плановым операциям
  • Сотрудников учреждений и организаций, независимо от формы собственности, рекомендовано перевести на дистанционную форму работу по возможности
  • Работа общественного городского общественного транспорта разрешена, но будут действовать ограничения по количеству пассажиров.

Что работает и куда можно пойти:

  • Магазины с продуктами питания, средствами гигиены и бытовой химией
  • Точки продажи средств связи
  • Аптеки и торговые точки с изделиями медицинского назначения
  • Ветеринарные аптеки, зоомагазины
  • Разрешена продажа кормов для животных, семена и средства для защиты растений
  • Разрешена продажа прессы
  • Разрешена работа детских садов
  • Разрешена работа финансовых учреждений, инкассаторских служб
  • Работа операторов почтовой связи
  • Работа ветеринарных клиник
  • Работа заправок и СТО
  • Гостиницы
  • Работа междугороднего и авиатранспорта не ограничена

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие товары можно будет купить и нельзя во время локдауна с 8 по 25 января.

А также мы писали о том, что Ляшко назвал новые запреты и разрешения во время локдауна.

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