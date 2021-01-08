Карантин в Украине с 8 января: что запрещено и куда можно будет пойти
Пятница 08 января 2021 09:05
Новина українською
Локдаун в Украине с 8 января (Коллаж РБК-Украина)
В Украине вступил в силу ужесточенный карантин с 00:00 часов 8 января. Ограничения будут действовать до 25 января. С сегодняшнего дня закрыты все развлекательные учреждения, большинство магазинов, учреждения работают только дистанционно, школьники и студенты отправлены на продолжительные каникулы.
Полный список всех запретов и ограничений, а также о том, куда можно будет пойти с 8 по 25 января – читайте в Styler.
Что запрещено полностью:
- Работа заведений культуры
- Все развлекательные мероприятия
- Работа ТРЦ и развлекательных учреждений
- Работа всех обучающих учреждений, кроме детских садов
- Работа спортзалов и фитнес-центров
- Работа бассейнов
- Работа рождественских ярмарок возле елок
- Работа непродовольственных магазинов и рынков
Что работает с ограничениями:
- Кафе, бары и рестораны могут осуществлять адресную доставку или на вынос
- Парикмахерские и салоны красоты могут работать только по предварительной записи и без ожидания внутри
- Заправки могут работать, но без зон питания
- Больницы работают с ограничениями по плановым операциям
- Сотрудников учреждений и организаций, независимо от формы собственности, рекомендовано перевести на дистанционную форму работу по возможности
- Работа общественного городского общественного транспорта разрешена, но будут действовать ограничения по количеству пассажиров.
Что работает и куда можно пойти:
- Магазины с продуктами питания, средствами гигиены и бытовой химией
- Точки продажи средств связи
- Аптеки и торговые точки с изделиями медицинского назначения
- Ветеринарные аптеки, зоомагазины
- Разрешена продажа кормов для животных, семена и средства для защиты растений
- Разрешена продажа прессы
- Разрешена работа детских садов
- Разрешена работа финансовых учреждений, инкассаторских служб
- Работа операторов почтовой связи
- Работа ветеринарных клиник
- Работа заправок и СТО
- Гостиницы
- Работа междугороднего и авиатранспорта не ограничена
Напомним, ранее мы сообщали о том, какие товары можно будет купить и нельзя во время локдауна с 8 по 25 января.
А также мы писали о том, что Ляшко назвал новые запреты и разрешения во время локдауна.
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