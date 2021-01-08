Карантин в Украине с 8 января: что запрещено и куда можно будет пойти

Локдаун в Украине с 8 января (Коллаж РБК-Украина)

В Украине вступил в силу ужесточенный карантин с 00:00 часов 8 января. Ограничения будут действовать до 25 января. С сегодняшнего дня закрыты все развлекательные учреждения, большинство магазинов, учреждения работают только дистанционно, школьники и студенты отправлены на продолжительные каникулы.

Полный список всех запретов и ограничений, а также о том, куда можно будет пойти с 8 по 25 января – читайте в Styler.

Что запрещено полностью:

Работа заведений культуры

Все развлекательные мероприятия

Работа ТРЦ и развлекательных учреждений

Работа всех обучающих учреждений, кроме детских садов

Работа спортзалов и фитнес-центров

Работа бассейнов

Работа рождественских ярмарок возле елок

Работа непродовольственных магазинов и рынков

Что работает с ограничениями:

Кафе, бары и рестораны могут осуществлять адресную доставку или на вынос

Парикмахерские и салоны красоты могут работать только по предварительной записи и без ожидания внутри

Заправки могут работать, но без зон питания

Больницы работают с ограничениями по плановым операциям

Сотрудников учреждений и организаций, независимо от формы собственности, рекомендовано перевести на дистанционную форму работу по возможности

Работа общественного городского общественного транспорта разрешена, но будут действовать ограничения по количеству пассажиров.

Что работает и куда можно пойти:

Магазины с продуктами питания, средствами гигиены и бытовой химией

Точки продажи средств связи

Аптеки и торговые точки с изделиями медицинского назначения

Ветеринарные аптеки, зоомагазины

Разрешена продажа кормов для животных, семена и средства для защиты растений

Разрешена продажа прессы

Разрешена работа детских садов

Разрешена работа финансовых учреждений, инкассаторских служб

Работа операторов почтовой связи

Работа ветеринарных клиник

Работа заправок и СТО

Гостиницы

Работа междугороднего и авиатранспорта не ограничена

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие товары можно будет купить и нельзя во время локдауна с 8 по 25 января.

А также мы писали о том, что Ляшко назвал новые запреты и разрешения во время локдауна.