Как локдаун повлияет на зарплаты и цены: прогнозы экономистов

Осенью многие страны столкнулись со второй волной коронавируса, которая привела к жестким карантинам и в некоторых случаях – к полным локдаунам. Украина пока сдерживается от радикальных шагов и придерживается более мягких карантинных ограничений. Эксперты рассказали, как повлияет на экономику страны эти ограничения и что ждет всех жителей Украины.

Курс доллара

В проекте бюджета на 2021 год депутаты заложили стоимость доллара на уровне 29 гривен и 10 копеек. Как утверждает министр развития экономики Игорь Петрашко, реальная цена доллара в следующем году буду на уровне 28 гривен. Однако эксперты очень сомневаются в таком развитии экономики.

"Если сценарий "карантина выходного дня" будет продлен до Нового Года, конечно, это негативно повлияет на ВВП страны, но по отношению к курсу влияние очень незначительное. Мой прогноз – 29 гривен, максимум 29 с половиной за доллар, а вот если будет полный локдаун, то ситуация будет значительно хуже", – поделился экономист Александр Савченко в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Он добавил, что если в стране будет введен полный локдаун, то гривна может ослабить свои позиции до 30-32 гривны за доллар.

Что будет с работой

Кроме того, ситуация с работой из-за карантина существенно изменилась. Если во время первого весеннего локдауна работу потерял каждый четвертый украинец, то сейчас прогнозы экспертов более оптимистичные.

"Второй карантин будет очевидно менее болезненным, чем первый. Потому что бизнес уже оптимизировал штат и сейчас массовых сокращений не будет", – рассказал основатель рекрутинговой компании Сергей Марченко.

Однако в этой сфере появилась другая печальная тенденция – представители малого и среднего бизнеса не способны платить высокую зарплату высококвалифицированным специалистам. Появился спрос на людей без опыта работы, которые готовы работать за небольшую заработную плату.

Зарплаты в Украине

В 2021 году прогнозируют увеличение минимальной заработной платы на 30%

"Хотя правительство и увеличивает минимальную зарплату, но если то же правительство прибегнет к локдауну, то нам следует ожидать уменьшения среднемесячной зарплаты в Украине", – утверждает эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский.

Он добавил, что средняя заработная плата в Украине до весеннего карантина составляла около 11 тысяч гривен, а после введения ограничений опустилась до 9 тысяч гривен.

Цены на продукты

А карантин, в том числе и выходного дня непосредственно влияет на формирование цен на продукты.

"Большого роста цен не будет из-за того, что люди не готовы покупать дороже. Очевидно, что вырастет цена на хлеб, овощи поднимутся до прошлогоднего уровня", – рассказал эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире канала "Украина".

Коммунальные тарифы

Ну, и конечно, всех волнуют цифры в квитанциях за коммунальные платежи. Однако эксперты говорят, что тарифы останутся стабильны, единственное – нельзя предсказать цену на газ, ведь она формируется рынком. Поэтому могло быть и лучше, но не все так плохо. Ведь на экономику влияет очень много факторов, начиная от здоровья каждого из нас и заканчивая политической стабильностью.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько в Украине нужно работать, чтобы купить новенький iPhone 12 Pro.

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