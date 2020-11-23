Як локдаун вплине на зарплати і ціни: прогнози економістів

Восени багато країн зіткнулися з другою хвилею коронавірусу, яка призвела до жорстких карантинів і в деяких випадках – до повним локдаунів. Україна поки стримується від радикальних кроків і дотримується більш м'яких карантинних обмежень. Експерти розповіли, як вплине на економіку країни ці обмеження і що чекає всіх жителів України.

Курс долара

У проєкті бюджету на 2021 рік депутати заклали вартість долара на рівні 29 гривень і 10 копійок. Як стверджує міністр розвитку економіки Ігор Петрашко, реальна ціна долара в наступному році буду на рівні 28 гривень. Однак експерти дуже сумніваються в такому розвитку економіки.

"Якщо сценарій "карантину вихідного дня", буде продовжено до Нового Року, звичайно, це негативно вплине на ВВП країни, але стосовно курсу дуже незначний вплив. Мій прогноз – 29 гривень, максимум 29 з половиною за долар, а от якщо буде повний локдаун, то ситуація буде значно гірше", – поділився економіст Олександр Савченко в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Він додав, що якщо в країні буде запроваджено повний локдаун, то гривня може послабити свої позиції до 30-32 гривні за долар.

Що буде з роботою

Крім того, ситуація з роботою через карантин істотно змінилася. Якщо під час першого весняного локдауну роботу втратив кожен четвертий українець, то зараз прогнози експертів більш оптимістичні.

"Другий карантин буде очевидно менш болючим, ніж перший. Тому що бізнес вже оптимізував штат і зараз масових скорочень не буде", – розповів засновник рекрутингової компанії Сергій Марченко.

Однак у цій сфері з'явилася інша сумна тенденція – представники малого і середнього бізнесу не здатні платити високу зарплату висококваліфікованим фахівцям. З'явився попит на людей без досвіду роботи, які готові працювати за невелику заробітну плату.

Зарплати в Україні

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"Хоч уряд і збільшує мінімальну зарплату, але якщо той же уряд вдасться до локдауну, то нам слід очікувати зменшення середньомісячної зарплати в Україні", – стверджує експерт з питань соцполітики Андрій Павловський.

Він додав, що середня заробітна плата в Україні до весняного карантину становила близько 11 тисяч гривень, а після введення обмежень опустилася до 9 тисяч гривень.

Ціни на продукти

А карантин, в тому числі й вихідного дня безпосередньо впливає на формування цін на продукти.

"Великого зростання цін не буде через те, що люди не готові купувати дорожче. Очевидно, що зросте ціна на хліб, овочі піднімуться до торішнього рівня", – розповів експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі каналу "Україна".

Комунальні тарифи

Ну, і звичайно, всіх хвилюють цифри у квитанціях за комунальні платежі. Однак експерти кажуть, що тарифи залишаться стабільні, єдине – не можна передбачити ціну на газ, адже вона формується ринком. Тому могло бути й краще, але не все так погано. Адже на економіку впливає дуже багато факторів, починаючи від здоров'я кожного з нас і закінчуючи політичною стабільністю.

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