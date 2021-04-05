Как доехать в "Борисполь" во время локдауна: все варианты

В Киеве с 5 апреля усилили карантин, и весь общественный транспорт перешел на перевозку пассажиров только по спецпропускам. В Международном аэропорту " Борисполь " сообщили, что для поездки на экспрессе спецпропуска не нужны.

Чем и как можно еще добраться из Киева в Борисполь, чтобы успеть на самолет, рассказали в Avianews.

Автобус Skybus

Автобусы из Киева в Борисполь продолжат курсировать во время карантина. График работы – один раз в час с раннего утра до позднего вечера. Конечные станции – Южный вокзал станции "Киев-Пассажирский" и терминал D в аэропорту Борисполь. Есть промежуточная остановка возле метро Харьковская. Время пути около 1 часа.

Стоимость проезда на Skybus составляет 100 гривен от вокзала до аэропорта или 60 гривен от остановки возле метро Харьковская до аэропорта. Оплатить билет можно только наличными.

Узнать точное время отправления автобуса можно у диспетчера: 095 431 -7 17 или 097 831 49 32

Экспресс "Киев-Борисполь"

Столичный экспресс отправляется от станции "Киев-Пассажирский" (ЖД вокзал) и прибывает на платформу возле терминала D в аэропорту Борисполь. Время в пути – 40 минут. Есть две промежуточные станции – на Выдубичах и Дарнице.

Стоимость проезда составляет 80 гривен, независимо от начальной и конечной станции назначения. Оплатить проезд можно картой в автомате на станциях, наличными в кассе или картой у кондуктора в поезде.

Время отправление поездов "Киев Борисполь Экспресс" с вокзала "Киев-Пассажирский" в аэропорт Борисполь в апреле 2021 года: 00:04, 06:30, 07:40, 08:23, 09:26, 10:00, 11:04, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:56, 17:50, 18:57, 20:14, 22:58

Время отправление поездов "Киев Борисполь Экспресс" из аэропорта Борисполь на вокзал "Киев-Пассажирский" в апреле 2021 года: 01:50, 03:48, 07:18, 08:27, 09:08, 10:10, 10:50, 11:48, 12:59, 13:58, 14:45, 15:45, 17:41, 18:34, 19:45, 21:00

Такси или попутка

Пассажиры также могут воспользоваться услугами такси. Однако спрос днем в понедельник был заоблачный и популярные сайты онлайн-заказа такси выдавали суммы от 800 до 1000 гривен. Вечером в понедельник ситуация немного стала лучше и в среднем такая поездка обойдется в 350-400 гривен.

Еще один вариант – частные микроавтобусы, которые есть и на железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский", и возле аэропорта Борисполь. Цена на такие поездки составляет в среднем 80-100 гривен с человека. Посадка в порядке живой очереди.

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