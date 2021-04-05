Спецпропуск на экспресс до "Борисполя" не нужен, - аэропорт

Спецпропуска на общественный транспорт в Киеве не нужны для поездки на экспрессе в Международный аэропорт "Борисполь". Также новые ограничения в столице не повлияли на количество рейсов.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook .

"Укрзализныця" сообщила, что поезд продолжает перевозить пассажиров без изменений в расписании. Для того, чтобы воспользоваться поездом спецпропуски не нужны", - говорится в сообщении.

Такой режим сохранится на все время усиленных ограничений на транспорте в Киеве с 5 по 16 апреля. С расписанием движения экспресса можно ознакомиться на сайте.