Локдаун в Киеве могут продлить после 16 апреля: названо условие

Чиновник говорит, что власти надеются на улучшение ситуации в течение трех недель, но пока прогнозировать что-либо рано.

"Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью, но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля (с учетом ограничений, введенных неделю назад. - Ред.) уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", - заявляет он.

Мондриевский отметил, что власть прекрасно понимает негативное влияние ограничений на экономику, но без жестких мер никак, ведь больницы едва справляются.

"Подобные решения - по усилению карантина - сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему", - добавил замглавы КГГА.